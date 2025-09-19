Societat
3.000 'Marcs' podrien batre un Rècord Guinness a Reus
Intentaran superar les 2.325 persones reunides amb el mateix nom
La ciutat de Reus podria ser la ubicació escollida per intentar batre un Rècord Guiness, concretament, ‘la reunió de gent amb el mateix primer nom més gran de la història’. Actualment, el rècord se situa a la localitat de Kupres, a Bòsnia Hercegovina, on el 20 de juliol de l’any 2017 van reunir-se 2.325 persones amb el nom d’Ivan. Ara, un total de 3.000 persones amb el nom de ‘Marc’ podrien arribar a la capital del Baix Camp. L’objectiu és per superar la xifra aconseguida a Bosnia, tot i que la ubicació continua debatent-se entre els organitzadors, que també valoren Barcelona com a possible punt de trobada.
Una curiosa proposta
La iniciativa va néixer el passat mes d'agost, després que més d’una seixantena de persones amb el nom de ‘Jorge’ es reunís a Madrid. Allà, Marc Cortés, fundador de la proposta, va acceptar el repte d’uns amics. Després de crear un grup de WhatsApp, rebuscant en la seva agenda telefònica, van començar a incorporar al grup a tots els ‘Marcs’ que coneguessin. «Una vegada al grup, vam demanar que convidessin a més Marcs, i entre riures va sorgir la idea d’intentar el rècord», explica Marc Leal, un dels primers integrants.
A més del rècord, segons Leal, la intenció del grup és «tornar a posicionar el nom de Marc al capdavant de la llista de noms més utilitzats a Catalunya» i que «un nom català tingui un Rècord Guinness».
Fins al moment, més de 3.000 ‘Marcs’ conformen el grup, però continuen incorporant gent. La intenció dels organitzadors és celebrar la reunió el dia 25 d’abril de 2026 (Sant Marc) amb un dia ple d’activitats.