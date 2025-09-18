Societat
«Posa’t la Gorra!» torna a Reus per donar suport a les famílies amb infants amb càncer
Reus celebrarà la quarta edició del «Posa't la Gorra!» el dissabte 27 de setembre a La Palma
Reus tornarà a vestir-se de solidaritat amb la quarta edició del «Posa’t la Gorra!», la festa organitzada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) i l’entitat local «Sant Pere Solidari». La cita serà el dissabte 27 de setembre, d’11 a 14 h, a La Palma de Reus, coincidint amb les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.
La jornada, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i altres entitats de la ciutat, vol visibilitzar i normalitzar la realitat dels infants i adolescents amb càncer i donar suport a les seves famílies. Des d’un entorn lúdic i festiu, es llança un missatge positiu: aquests nens i nenes són com els altres i, amb acompanyament i recursos, poden afrontar millor el procés de la malaltia.
La gorra, símbol de la lluita
L’entrada a la festa és gratuïta, però tothom pot col·laborar adquirint la gorra solidària, aquest any dissenyada per l’artista Asis Percales. Està disponible en color negre i groc, amb la il·lustració d’un tigre, animal que simbolitza força, poder i coratge, valors molt presents en les famílies que conviuen amb el càncer infantil. Es pot comprar en una trentena de punts de la ciutat o el mateix dia de la festa.
Els fons recaptats es destinaran a mantenir els serveis gratuïts que l’AFANOC ofereix a les famílies, millorar les condicions als hospitals, donar suport psicosocial integral i sostenir la Casa dels Xuklis, una llar temporal per a aquelles famílies que s’han de desplaçar a Barcelona perquè els fills rebin tractament.
La jornada començarà a les 11 h amb la presentació a càrrec del cantautor reusenc Fito Luri i l’actriu Irene Benavent. Al llarg del matí hi haurà ballades de la Somera, el Lleó petit i la Víbria; danses tradicionals; l’activitat «Dona la mà als Nanos de Reus!»; una actuació de l’escola de dansa i arts escèniques Artis i, a les 13 h, la lectura del manifest de l’AFANOC. La festa es clourà amb una gran rifa solidària i la batucada de Reus Samba.
AFANOC, més de 35 anys al costat de les famílies
L’AFANOC es va fundar el 1987 per mares i pares que van decidir unir esforços per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer. Avui és present als principals hospitals catalans, a la Casa dels Xuklis i a les seus de Barcelona, Tarragona i Lleida. Només l’any 2024, l’associació va atendre 1.504 famílies, 163 de les quals són tarragonines