Societat
El Forn Sistaré de Reus, finalista del Millor Pa de Pagès Català
La final que tindrà lloc el 25 d’octubre a Sant Vicenç dels Horts
Aquest dimecres s’ha celebrat una nova semifinal del Concurs al Millor Pa de Pagès Català IGP a les instal·lacions de l’Escola de Flequers Baking School Barcelona Sabadell, organitzat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català.
De tots els forners que s’han presentat d’arreu de Catalunya, cinc han passat a la final que tindrà lloc el 25 d’octubre a Sant Vicenç dels Horts, on es triarà quin és el millor Pa de Pagès Català IGP 2025.
Els finalistes han estat: Forn l’Espurna de Berga, Forn Panarra de l’Hospitalet de Llobregat, Forn Cal Moliné de Manresa, Forn Gil de Barcelona, i el Forn Sistaré de Reus, que ha estat representat pels germans Pamies Sistaré i el Xavier Pamies fill 6ª generación del Forn Sistaré de Reus.
Enguany, el concurs ha comptat amb més participació que en edicions anteriors i s’ha introduït un nou sistema de puntuació que atorga reconeixement a tots els forners participants. El Concurs al Millor Pa de Pagès Català IGP és una mostra que el pa artesà i l’ofici de forner continuen ben vius. L’etiqueta IGP (Indicació Geogràfica Protegida) és garantia que els pans elaborats sota aquest distintiu són de la màxima qualitat i compleixen amb els estàndards fixats pel Consell Regulador.
El pa de pagès català amb IGP compta amb el segell de qualitat de la Unió Europea i es ven a les fleques amb la seva bossa identificativa i una etiqueta numerada, assegurant al consumidor que adquireix un producte certificat, elaborat amb les millors matèries primeres, fermentacions lentes i cocció en forns de solera.