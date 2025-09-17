Exposició
Una vuitantena d'obres de Marià Fortuny exploren el vincle del pintor amb la natura a Reus
La mostra es pot veure fins al 14 de desembre al Museu Salvador Vilaseca
Una vuitantena d'obres de Marià Fortuny cedides per col·leccions particulars i institucions com el MNAC, el Prado i el Museu Tyhssen formen part de la nova exposició Fortuny. L'observació de la natura. El poder de la mirada. La mostra explora el vincle del pintor amb la natura, reflectint el seu interès per la botànica i el paisatge. Es divideix en cinc àmbits i s'hi poden veure peces que no s'havien exposat fins ara.
L'exposició, gratuïta, s'obrirà dimecres 18 de setembre i es podrà veure fins al 14 de desembre al Museu Salvador Vilaseca de Reus. A més, servirà per tancar l'Any Fortuny coincidint amb el 150è aniversari de la mort de l'artista.
L'exposició és el «colofó» a l'Any Fortuny, segons ha apuntat el comissari de la celebració i de la mostra, Francesc Quílez, durant la presentació. Tot i reconèixer que li hagués agradat comptar amb més pressupost per fer un projecte «més ambiciós», Quílez ha remarcat que la mostra es fixa en la «relació fecunda i fluida» que el pintor va mantenir amb la natura. «Ha passat com un motiu inadvertit, i es trenca una mica el clixé de l'artista», ha assenyalat tot apuntant que Fortuny sempre ha estat vinculat amb el preciosisme i el virtuosisme.
La mostra es divideix en cinc àmbits, amb la característica que el relat no s'ordena cronològicament. Dos espais són «conceptuals» i els altres tres sobre «motius», ha explicat el comissari. Els visitants podran veure algunes obres que no s'havien exposat fins ara, com per exemple dos esbossos d'un ventall que va fer cap al 1870 i que la peça definitiva també està a la sala.
El comissari també ha volgut posar el focus en la gran quantitat d'obres inacabades del pintor català més internacional del segle XX. Quílez ha assenyalat que aquest fet evidencia la «modernitat» de l'artista.
El comissari considera que Fortuny també es va «avançar al seu temps» amb les pintures preparatòries d'encàrrecs, moltes d'elles sobre paper. Per exemple, hi ha diversos dibuixos vinculats a La batalla de Tetuan, una de les peces més reeixides de l'artista. En aquestes peces es fan «aproximacions, estudis de la natura, de la interacció amb la llum, amb els efectes atmosfèrics», que després es veuran reflectits al quadre definitiu.
Exposició col·lectiva
L'exposició ha estat possible gràcies a la cessió d'obres de diverses col·leccions privades i institucions com ara el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu Nacional del Prado, el Museu Tyhssen, a més de peces del mateix Museu de Reus. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha ressaltat la «capacitat d'aglutinar en una sola exposició peces de moltes institucions i col·leccionistes». I ha comentat que s'aporta una «mirada» sobre Fortuny que «s'allunya de les mirades més convencionals».