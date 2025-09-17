Coneixement
Torna el TEDxReus per reivindicar «allò que és genuí»
El fòrum de reflexió tindrà lloc el 27 de setembre al Teatre Bartrina
El TEDxReus inicia una nova etapa. El Teatre Bartrina serà, el 27 de setembre, la seu de l’onzena edició d’un fòrum «de reflexió, d’idees innovadores, que cada any ens fa pensar», en paraules del regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.
En aquesta ocasió, vuit ponents d’àmbits diversos pujaran a l’escenari per compartir les seves vivències, pensaments i tribulacions. La llista la conformen la xef Martina Puigvert, l’artista i tecnòleg Jaime de los Ríos, la doctora en neuromàrqueting Pilar Navarro, el divulgador científic Alfredo García, l’emprenedora Mireia Trepat, l’especialista en qüestions espacials Juan de Dalmau, l’analista financer Cristian Barros i la divulgadora en igualtat i diversitat Desirée Bela-Lobedde.
Amadeu Bonet, un dels organitzadors del TEDxReus, va expressar que, després d’un any de pausa, la iniciativa «torna amb força renovada» i amb una mirada «enfocada al món». El lema d’aquesta edició, Autèntic, és «una paraula senzilla, però plena de sentit». «En un moment en què vivim envoltats de soroll, volem posar el focus en allò que és genuí», va comentar Bonet, tot remarcant la voluntat de fomentar el pensament crític. En aquesta línia, va mencionar que «el que volem és que no només sigui un esdeveniment de conferències, sinó una plataforma de ciutat, un espai de trobada per pensar junts».
Al seu torn, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, va apuntar que «res del que fa l’Ajuntament s’explicaria sense una societat civil activa, inquieta, que ens serveix d’estímul», tot recordant els orígens del TEDxReus, el 2012. Les entrades ja estan a la venda.