Via pública
Comença la remodelació de l’àrea de jocs infantils de la plaça d’Europa
Els treballs tenen un pressupost de 49.131,59 euros
La regidoria de Via Pública de Reus ha iniciat aquesta setmana els treballs de remodelació de l’àrea de jocs infantils de la plaça d’Europa. Els treballs tenen un pressupost de 49.131,59 euros i s’ha adjudicat a l’empresa Benito Urbana SLU.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que ha presentat el projecte aquest dimecres acompanyada de Daniel Marcos, regidor de Via Pública, i representants de l'associació de veïns. «L’actuació que fem a la plaça d’Europa encarna alguns objectius que defensem amb els eixos de Ciutat verda i d’Escolta Activa del Pla d’Acció Municipal 2023-2027: la millora dels jocs infantils i de l’espai verd de la ciutat per fer de l’espai públic un entorn de qualitat més útil per a la ciutadania. I, sobretot, fer-ho amb un treball conjunt i continuat amb les entitats veïnals i el conjunt de la ciutadania», ha explicat la batlle.
La zona on s'actuarà es troba delimitada per una tanca de fusta i amb paviment de sauló, d’una superfície 290m2, amb zones en mal estat a causa de l’escorrentia de l’aigua. Pel que fa al mobiliari, hi ha un joc en forma de piràmide d’escalada, el qual es mantindrà, i un multijoc que presenta un estat de desgast, el qual se substituirà per nous elements de jocs infantils.
S'instal·larà un multijoc de tobogans que disposarà d’un joc modular de quatre torres, amb accés mitjançant escala i rocòdrom. La unió entre cada torre és via túnel, escala inclinada i passarel·la d’equilibris. També disposarà de diferents panells lúdics a nivell de terra. Tindrà capacitat per a uns 30 usuaris. Igualment, al costat s'hi instal·larà un segon aparell amb dos gronxadors.
Millores també en la jardineria
En aquest context, la regidoria de Via Pública ja treballa en els projectes dels plans de manteniment de la via pública 2025, els quals preveuen una segona actuació a la plaça d’Europa. En concret, el Pla de Jardineria té un pressupost global de 350.000 euros, i l'actuació més destacada que preveu serà la remodelació de la jardineria de la plaça d'Europa.