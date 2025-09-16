Societat
Un viatge per aprendre a empatitzar
La Veu entre Cultures presenta el llibre ‘Destí al Nord’ al Teatre Bartrina
El món en el qual vivim és un espai complex amb múltiples realitats que conviuen dia rere dia alienes les unes amb les altres. No obstant això, de vegades, algunes d’aquestes realitats totalment oposades a la nostra vida creuen un continent sencer i arriben fins a davant la porta de casa nostra. És el cas de moltes persones que per motius de necessitat abandonen el seu país d’origen i es llencen a un viatge perillós cercant una millor vida. Aquest va ser el cas del Bangally Jabby, un jove senegalès que se suma al Petit Toubab per explicar la seva experiència viatjant des del Senegal fins a Reus a través d’un nou llibre; Destí al Nord.
Segons explica Jaume Blanc, president de l’Associació Cultural Musical La Veu entre Cultures, van conèixer al Bangally poc després de publicar el primer llibre, El petit Toubab viatja al país de la Teranga. Aquesta publicació infantil està basada en el seu fill, Alioune Blanc, fill de pare català i mare senegalesa que aprèn els valors de la cultura de la seva mare. «Poc després vam conèixer al Bangally, un jove senegalès de 16 anys que acabava d’arribar a la ciutat. Vam congeniar molt i vam establir una amistat molt profunda, el vam acollir com un més a la família. Aleshores, es va generar una relació gairebé de germà amb el nostre fill», explica Jaume Blanc.
Una relació que a mesura que va anar creixent va permetre que a poc a poc en Bangally s’obrís i els expliqués històries del seu viatge des del Senegal que va durar gairebé nou mesos. «Hi va haver un moment en què se’m va activar la meva mentalitat creativa i em vaig adonar que el que m’estava explicant era un llibre. M’estava explicant coses que mai li havia explicat a ningú i aleshores li vaig proposar la idea de fer un llibre», afirma el fundador i president de La Veu entre Cultures. A partir d’aleshores es va iniciar un procés creatiu que s’ha allargat durant els últims tres anys i que va recuperar a un personatge; el Petit Toubab. «Parlem d’un Petit Toubab que ha crescut i que comença a qüestionar-se coses, ja que normalment les millors preguntes les fan els nens. Per exemple, un dia el meu fill em va preguntar per què nosaltres agafem un avió i en cinc hores estem al Senegal i en Jabby va estar nou mesos per venir fins aquí», comenta.
Públic més ampli
Per aquest motiu, Destí al Nord és un llibre que abandona el to infantil de l’anterior i pren una mirada més adulta, que s’adapta a un públic molt més ampli: «Quan vam publicar el primer llibre el meu fill tenia cinc anys i ara quan es publiqui aquest en tindrà nou. Per tant, crec que era necessari que ara la lectura fos per un nen més gran i per un públic més juvenil». La història consistirà en un diàleg entre en Bangally i el Petit Toubab just quan arriba a Reus. Aleshores, el Toubab decidirà ensenyar-li la ciutat, acompanyant-lo en el seu procés d’integració mentre en Bangally Jabby li va explicant com ha estat el seu viatge migratori.
Aquesta publicació pretén reivindicar conceptes com l’empatia i l’amistat entre dues persones de cultures diferents i, a la vegada, presentar els dos reptes als quals s’enfronten els immigrants; les dificultats durant el seu viatge migratori cercant noves oportunitats i la complexitat a l’hora d’adaptar-se a una societat totalment nova per ells. «Parlem d’una persona que s’ha jugat la vida per travessar l’Estret i hi ha hagut coses que no ens hem atrevit a posar dins del llibre. Avui dia, quan s’expliquen totes aquestes històries estem acostumats a escoltar xifres i veure drames sempre des d’una mirada adulta, però mai des de l’experiència personal d’un infant o un jove. Cal posar-se també a les seves sabates», afegeix Blanc.
Tornar a casa
Per un altre costat, paral·lelament també presenten el documental Tornar a casa, que esdevé una continuació del nou llibre. Durant un viatge plegats al Senegal un cop més la ment creativa de Jaume Blanc es va encendre: «Vaig pensar a agafar una càmera i fer fotos o gravar quatre coses, aprofitant-ho pel llibre. Però aleshores vaig pensar que el llibre era el seu viatge d’anada, però ara podíem fer un documental del seu viatge de retorn». Aleshores, en aquest cas s’intercanvien els papers i en Bangally Jabby convida al Petit Toubab a conèixer el seu país d’origen. Tant el nou llibre com el documental es presentaran en un acte el vespre d’avui dimarts 16 de setembre a les 20.30 hores al Teatre Bartrina de Reus i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Reus.