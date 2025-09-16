Salut
L'Hospital Sant Joan de Reus restringeix l'ús d'aigua sanitària per alts nivells de legionel·la
El centre de salut va detectar una alteració en el paràmetre durant un control rutinari. Les restriccions s'apliquen des de fa un mes i esperen els resultats d'uns nous anàlisis per poder aixecar-les
Des de fa aproximadament un mes, els pacients de l'Hospital Sant Joan de Reus tenen restringit l'ús de l'aigua sanitària per dutxar-se o beure. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha verificat Diari Més, el motiu ha estat que en un control rutinari del circuit d’aigua sanitària es va detectar una alteració del paràmetre de la legionel·la, segons expliquen fonts del centre sanitari.
Per aquest motiu, amb caràcter preventiu i d’acord amb Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i amb la Comissió d’Infeccioses del centre, es va acordar restringir l’ús d’aigua sanitària per dutxar-se o beure. Tot i això, si que es pot utilitzar per rentar-se les mans.
D'altra banda, per assegurar la higiene dels pacients ingressats, es van habilitar dutxes amb totes les garanties a cada planta d’hospitalització del centre i el personal d’infermeria proporciona tovalloletes humides per facilitar la neteja corporal dels pacients enllitats. També, s’estan renovant els airejadors de les aixetes dels banys de les habitacions i dels espais públics.
Aquestes mesures s’apliquen amb caràcter preventiu per garantir el benestar dels pacients i professionals i s’aixecaran tan bon punt es pugui. L'Hospital Sant Joan està a l'espera de rebre els resultats d'unes noves mostres extretes de circuit d'aigua sanitària per comprovar si els nivells ja han tornat a la normalitat.
«Aquest és un tema que afecta els hospitals, i per això fem una vigilància activa que ens permet prendre mesures preventives per preservar la salut dels nostres pacients», asseguren des del centre de salut reusenc.