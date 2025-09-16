Mobilitat
L’AFA Prat de la Riba valora positivament la prova pilot de tall de trànsit
Exigeixen que la mesura sigui permanent i es modifiqui l’horari d’aplicació
L’AFA de l’Escola Prat de la Riba de Reus considera que la prova pilot del tall de trànsit a l’avinguda President Companys, a l’altura de la porta lateral de l’escola, va ser un «èxit». Aquesta iniciativa, impulsada des de l’Ajuntament, va arribar després de la pressió des de l’AFA al consistori per aconseguir millores en matèria de seguretat i sostenibilitat a l’entorn escolar.
La prova pilot es va desenvolupar durant el mes de juny, en què durant l’horari de 9 a 9.30 hores i de 16 a 16.30 hores es va tallar el trànsit en aquell tram de l’avinguda amb una tanca. Segons valoren, tot i que l’horari «no va ser del tot l’adequat», aquesta mesura va «crear un espai segur i lliure de trànsit a l’entrada i sortida de l’escola, evitant el risc d’atropellament» i va «fomentar la interacció social entre famílies, infants i professors en un espai més tranquil».
No obstant això, tot i les valoracions positives de les famílies, des de la comunitat educativa han agafat força per defensar els seus arguments a favor de la pacificació del trànsit en l’entorn de l’Escola Prat de la Riba. «La seguretat dels nostres infants no pot esperar. La prova ha tingut un impacte molt positiu i ha de servir com a punt de partida per a solucions permanents», asseveren des de l’entitat escolar.
Tot i els resultats positius, apunten que s’han trobat amb dues dificultats principals. Per un costat, creuen que és «insostenible» de què el sistema depengui d’una gestió voluntària per part de les famílies de manera indefinida. Per l’altra banda, també denuncien les situacions de conflicte que es van generar amb conductors que no respectaven les indicacions de l’AFA, provocant moments de tensió, ja que els familiars «no som funcionaris municipals o Guàrdia Urbana».
Així i tot, l’AFA Prat de la Riba demana a l’Ajuntament de Reus que la prova pilot esdevingui en una mesura permanent a partir d’ara. A més, també sol·liciten que els horaris s’ajustin a les necessitats reals d’afluència de l’escola, concretament de 8.45 a 9.10 hores i de 15.55 a 16.30 hores. Des de les famílies defensen que la pacificació de l’entorn escolar és «una necessitat urgent» i no una simple prova. Per tant, esperen que des del consistori s’atengui la seva petició per tal de «garantir el benestar i la seguretat de tots els alumnes».