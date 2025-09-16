Política
Junts per Reus presenta mesures urgents per revertir la degradació de l’espai públic
El grup municipal denuncia contenidors desbordats, brutícia acumulada i plagues de rosegadors visibles a la ciutat
Junts per Reus presentarà en el ple municipal de divendres una moció per exigir mesures urgents que permetin revertir l’estat de degradació que pateix l’espai públic de la ciutat, marcat per l’acumulació de brutícia, el desbordament constant dels contenidors i la proliferació de plagues de rosegadors i paneroles. Segons el grup municipal, aquesta situació s’ha estès en els darrers mesos a zones cèntriques, com el Fossar Vell, el carrer Monterols, la plaça de Prim i la plaça de la Llibertat, a més dels barris Fortuny i Gaudí.
La portaveu del grup i cap de l’oposició, Teresa Pallarès, ha remarcat que «la brutícia i les plagues no només generen una sensació de deixadesa, sinó que són un problema de salut pública». Per això, ha advertit que «Reus necessita un pla integral i contundent que posi fi a aquesta situació i garanteixi un espai públic digne, net i segur per a tothom».
En sintonia, la regidora de Junts per Reus, Mariluz Caballero, ha alertat que «la situació actual és insostenible i deteriora la qualitat de vida dels reusencs». «No podem permetre que Reus es degradi d’aquesta manera», ha subratllat. En aquest sentit, ha criticat que el govern de PSC, ERC i ARA hagi centrat els esforços a sancionar els comportaments incívics en lloc de reforçar i millorar el servei.
La moció reclama l’elaboració d’un pla de xoc amb calendari i pressupost específic per reforçar la recollida de residus i la neteja, augmentant la freqüència de recollida, revisant la capacitat dels contenidors i intensificant la neteja i desinfecció dels punts de recollida.
També proposa intensificar el control de plagues urbanes de rosegadors i paneroles amb actuacions immediates al clavegueram, solars i espais públics, així com establir un sistema de seguiment i informes periòdics per garantir transparència.
Amb aquesta iniciativa, Junts per Reus vol posar el focus en la necessitat urgent d’un canvi de rumb en la gestió de la neteja i el manteniment de la ciutat i reclama que el govern municipal actuï de manera decidida per revertir aquest greu problema.