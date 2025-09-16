Comerç
La DOP Siurana distingirà els restaurants i comerços fidels a l’oli d’oliva verge extra
La Denominació d’Origen Protegida Siurana homenatjarà dilluns que ve als sectors de la restauració i el comerç que porten anys de fidelitat als olis d’oliva verge extra DOP Siurana, en un acte a Reus.
La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Siurana distingirà, dilluns vinent, als establiments de restauració i comerç que han mantingut durant anys la seva fidelitat als olis d’oliva verge extra de la marca. L’acte, sota el títol De llum i sabor, se celebrarà el 22 de setembre al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata de Reus, a partir de les 12 del migdia.
La iniciativa ha estat presentada aquest dimarts pel president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en el marc de l’any de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.
Galceran ha destacat que l’oli d’oliva verge extra Siurana “és sinònim d’indrets on l’olivera forma part del paisatge des de fa mil·lennis”. El president de la DOP ha recordat que aquest patrimoni agrícola, que s’estén per comarques com l’Alt i el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Priorat i la Ribera d’Ebre, combina avui tradició amb innovació i sostenibilitat.
Segons ha subratllat, la producció aposta cada cop més per energies renovables, la reutilització dels subproductes i la preservació de la biodiversitat. «No és només una qüestió de qualitat, sinó també de compromís», ha afirmat, recordant que les tres milions d’oliveres que aplega la DOP absorbeixen prop de 50.000 tones de CO₂ anuals, segons dades del Consejo Oleícola Internacional.
Galceran ha remarcat que l’acte vol ser un agraïment a la confiança dels restauradors i comerciants que han mantingut el seu suport a l’oli Siurana: «Difonen la nostra essència a través de la seva excel·lent cuina i el contacte directe amb els consumidors».
Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat l’organització d’aquest reconeixement que, en les seves paraules, «encaixa amb l’estratègia municipal de posar en valor l’oferta gastronòmica i reforçar un sector econòmic tan arrelat com l’agroalimentari».
Guaita ha subratllat que productes com el vermut, l’avellana, el vi, el menjablanc i l’oli són ambaixadors del territori i “peces clau per projectar la ciutat cap a l’exterior”. A més, ha posat en relleu el treball que s’està fent a través del Hub FoodTech and Nutrition per potenciar la innovació, la sostenibilitat i la seguretat alimentària.
«Actes com De llum i sabor són un mirall perquè més restauradors apostin per productes de qualitat i quilòmetre zero, i alhora un reconeixement a aquells que ja fa temps que aposten per la nostra terra» ha conclòs.