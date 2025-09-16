Loteries
El «Cupó Diari» de l'ONCE deixa 105.000 euros a Reus
L’ONCE ha repartit 105.000 euros a Reus en el sorteig del ‘Cupó Diari’ d’ahir, 15 de setembre
Reus ha estat agraciada amb un premi de 105.000 euros en el sorteig del «Cupó Diari» de l’ONCE celebrat el passat 15 de setembre. El responsable de repartir aquesta alegria ha estat Manuel Lopera, venedor de l’ONCE amb punt de venda al carrer de la Presó, 9, que va distribuir tres cupons premiats amb 35.000 euros cadascun.
L’agència de l’ONCE a Reus ofereix actualment serveis personalitzats a 466 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 98 venedors que comercialitzen els productes de l’Organització. En l’àmbit català, són 2.450 agents els que formen part d’aquesta xarxa de venda, dins dels més de 20.500 que treballen a tot l’Estat.
El cupó en qüestió posa en joc un premi principal de 500.000 euros al número més la sèrie, a més de 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. També es distribueixen centenars de premis menors, que oscil·len entre els 250 euros i el reintegrament de 2 euros, garantint així múltiples oportunitats de guanyar.
Els cupons es poden adquirir tant als punts de venda físics de l’ONCE, on el client pot escollir el número a través del Terminal Punt de Venda (TPV), com a la pàgina web oficial www.juegosonce.es i en establiments autoritzats.
Més enllà del sorteig, els productes de loteria de l’ONCE destaquen pel seu compromís social i responsable. L’Organització implementa estrictes controls per evitar consums descontrolats, prohibeix la venda a menors i no permet el joc a crèdit. A més, segueix els estàndards més exigents de l’Associació Mundial de Loteries i l’Associació Europea de Loteries.