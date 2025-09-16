Cultura
El Correllengua se celebrarà entre el 27 de setembre i el 25 d’octubre a Reus
El programa inclou desenes d'actes de difusió de la llengua i la cultura catalanes
Reus acollirà entre el 27 de setembre i el 25 d'octubre la segona edició del Correllengua després de la seva recuperació l'any passat. Aquesta iniciativa que té com a objectiu reivindicar l'ús social de la llengua catalana com a eina de cohesió i expressió col·lectiva. L'esdeveniment compta amb el suport de la comunitat educativa de Reus, des de les escoles bressol fins a universitats, i amb la implicació de més de 150 entitats del teixit associatiu.
El programa aposta per un model descentralitzat i divers que inclou desenes d'actes de difusió de la llengua i la cultura catalanes. Com a novetat d'enguany i amb la voluntat d'arribar a un públic més jove, el tret de sortida, que serà el 27 de setembre a la plaça de la Llibertat, se celebrarà un concert nocturn on actuaran dani6ix & IZZKID, Flash Ice Cream i les PD Intenses. L'acte central del Correllengua 2025 serà la Marxa per la Llengua que es durà a terme el dissabte 25 d'octubre i tindrà un recorregut total de 12 quilòmetres per tota la ciutat de Reus.