Exposicions
Tot el que expliquen les dones de la ciutat de Reus
El 19 de setembre la galeria Anquins de Reus inaugura ‘Escultures de dones: amb mirada de Reusenques de Lletres’
A la ciutat de Reus hi ha fins a dinou escultures que tenen una dona com a protagonista. Entre totes aquestes figures que es poden contemplar en l’espai urbà de la ciutat, n’hi ha que estan dedicades a dones rellevants, i d’altres que recorden el paper de la dona en la societat.
Totes, però, han despertat l’interès i la creativitat del col·lectiu Reusenques de Lletres, que en complicitat amb la Galeria d’art Anquins estan a punt d’estrenar l’exposició Escultures de dones: amb mirada de Reusenques de Lletres.
La mostra, que s’inaugurarà el pròxim divendres 19 de setembre a les 19 h, aplega tres vessants artístics amb un tret comú: l’autoria femenina. D’una banda, s’hi mostraran les aquarel·les de Teresa Llorach, que ha treballat en les escultures femenines de Reus per mostrar-les través de la seva mirada artística.
Aquests dibuixos estableixen un diàleg amb els textos que han escrit les dones que formen part del col·lectiu Reusenques de Lletres, que també s’exposaran a la galeria. I, finalment, també s’hi mostraran les dues escultures preparatòries que l’escultora reusenca Mercè Bessó va realitzar com a treball previ a les estàtues d’Anna i l’Annisera, situades respectivament a la plaça del Víctor i a la Boca de la Mina.
Aquest projecte, expliquen les seves impulsores, va arrencar l’abril de 2024, quan les Reusenques de Lletres van començar a publicar a Reus Digital una sèrie d’articles que volien fer valdre tot aquest patrimoni escultòric dedicat a la figura femenina –excloent-hi, de manera intencionada, peces com les icones religioses.
Els textos es publicaven acompanyats de les il·lustracions de la Teresa. Va ser com a part d’aquest projecte que l’escriptora Carme Simó va contactar amb Pepa Quinteiro, directora de l’Anquins, per fer un text sobre l’escultura dedicada a la seva mare, la també galerista Pepita Giner.
Fruit d’aquella trobada, Quinteiro va decidir oferir l’espai per donar a conèixer el que ella mateixa descriu com «una proposta que uneix artistes, escriptores, memòria i ciutat, amb la voluntat de visibilitzar i reconèixer la figura de la dona en l’espai públic».
La inauguració comptarà amb la participació de les Reusenques de Lletres, que oferiran la lectura d’una selecció dels textos al·lusius a les escultures amb l’acompanyament de la ballarina Aïda Pitarch. També s’hi presentarà el catàleg de l’exposició, que té un pròleg d’Isabel Martínez i que inclou les aquarel·les, els textos i un mapa per fer el recorregut per les estàtues femenines de Reus.