Projecció Exterior
Reus prepara un ‘fam trip’ per a empreses per presentar les oportunitats d’inversió a la ciutat
Es tracta d’un viatge de familiarització al territori adreçat, sobretot, al sector ‘retail’
Reus disposa d’una estratègia de projecció exterior per posicionar-se com un pol d’atracció d’inversions, talent i turisme. Es tracta de l’establiment d’un relat per presentar-se de portes enfora que sigui compartit pel conjunt de la ciutat, ja que la captació de visitants i d’activitats econòmiques «repercuteix en el benestar de la ciutadania reusenca», expressa la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.
En aquesta direcció, l’Ajuntament està treballant per organitzar un fam trip (viatge de familiarització) perquè les empreses puguin conèixer la capital del Baix Camp «i veure que és una oportunitat venir a invertir aquí».
L’edil detalla que la idea és que la missió comercial inversa vagi adreçada, sobretot, al sector retail, és a dir, de venda al detall, però tampoc es tanca la porta a altres àmbits com la restauració o els serveis. La voluntat és dur-la a terme a la tardor i estarà destinada, sobretot, a companyies catalanes i estatals, «però, evidentment, també estem oberts a escala internacional».
«Hem d’anar buscant negocis que siguin tractors perquè s’ubiquin aquí», comenta Llauradó. «Hem de ser més proactius del que ja som, encara podem anar més enllà», reflexiona. «No podem esperar que s’interessin per nosaltres, sinó que hem d’anar i dir-los ‘veniu, que quedareu captivats de la nostra ciutat i voldreu instal·lar-vos aquí’», afegeix.
En paral·lel, s’han mantingut converses amb el sector immobiliari «perquè ells també puguin explicar la ciutat a l’hora de captar aquestes inversions».
Així mateix, la regidora menciona que ja està «pràcticament a punt» un dossier de ciutat que expliqui aquest relat i que inclogui concrecions com la ubicació estratègica de Reus, les infraestructures i connexions, els seus referents culturals o els ajuts que facilita l’Ajuntament.
El document estarà disponible en català, castellà, anglès i francès «i l’ha de poder tenir tot el sector econòmic de la nostra ciutat perquè, si els ve una empresa, els el puguin facilitar». A més, es treballa en un vídeo i, possiblement, es prepararà una pàgina web amb els detalls i les dades de contacte.
Llauradó explica que, des de l’àrea que encapçala, «teníem un repte, que era com posicionar encara millor Reus de cara enfora per captar visitants i, alhora, inversions». L’estratègia de projecció exterior, dissenyada de forma transversal, neix amb la voluntat d’afavorir, també, els locals, ja que les inversions «generen llocs de treball, que aquests siguin estables i de qualitat, que la gent es pugui guanyar més bé la vida; beneficia el comerç, la restauració... És un cercle virtuós», conclou la regidora.
Naus logístiques
D’altra banda, Reus es prepara per acollir naus logístiques de grans dimensions. Si P3 Logistic Parks ja ha començat les obres d’urbanització davant de Jardiland, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla Parcial Urbanístic del sector H-7 Bellissens Actual N-340, que permetrà alçar-ne una altra a prop de Vila-seca.