Festa
El Carrasclet i l’Indi esdevenen protagonistes del 12è Fan del Seguici
La plaça del Mercadal de Reus va acollir ahir a la tarda la festa on es reuneixen els aficionats més fanàtics del seguici festiu reusenc
La plaça del Mercadal de Reus va acollir ahir a la tarda la festa on es reuneixen els aficionats més fanàtics del seguici festiu reusenc; el Fan del Seguici. Centenars de famílies es van reunir mentre els nens lluïen i ballaven les seves creacions que homenatjaven els grans elements del seguici com són els Gegants, el Drac o el Lleó, entre d'altres.
El Gegant Indi o el Carrasclet eren alguns dels més representats, amb gegants de dos metres d'alçada que els nens feien ballar. Alguns, fins i tot, es van emportar la seva pròpia orquestra, encara que només fos integrada per un músic tocant amb destresa el trombó. Ara bé, és ben sabut que el foc forma part de l'ADN reusenc i de les seves festes majors i, per aquest motiu, alguns van decidir aplicar-ho en les seves creacions amb bengales.
La cercavila va començar des del Mercadal i va descendir pel carrer Major fins a la plaça de Sant Pere. Per allí van torçar pel carrer de les Peixateries i de l'Hospital i van remuntar pels carrers de la Presó, de Santa Anna i d'Aleus fins a tornar al Mercadal.