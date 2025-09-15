ECONOMÍA
L'Ajuntament de Reus impulsa una enquesta de mobilitat als polígons industrials
Aquesta actuació forma part dels dos plans de mobilitat específics que s’estan impulsant dins del pla de millores als polígons d’activitat econòmica de la ciutat, Polígons 10.
A través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, l'Ajuntament de Reus llançarà a partir d’avui, 15 de setembre, una enquesta de mobilitat adreçada a empreses i treballadors dels polígons industrials AgroReus i de la zona nord (DYNA, Granja Vila i Nirsa).
Aquesta actuació té com a objectiu conèixer detalladament la realitat dels desplaçaments que es produeixen als polígons, tant per part de les empreses com del seu personal.
Les enquestes seran anònimes i permetran recollir informació clau per millorar la mobilitat i promoure alternatives més sostenibles, adaptades a les necessitats reals de les empreses i dels treballadors.
En el cas de que alguna empresa no rebés l'enquesta, pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Reus a través del correu electrònic atencio.economia@reus.cat.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, ha destacat: «Aquesta enquesta ens ajudarà a obtenir un diagnòstic que ens permeti planificar accions més eficients, que facilitin una mobilitat més sostenible i contribueixin a millorar el dia a dia dels treballadors i la competitivitat de les empreses”.
El llançament d’aquesta iniciativa coincideix amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
Polígons 10
El Pla Polígons 10 és un projecte estratègic destinat a millorar i modernitzar els polígons d’activitat econòmica de Reus, que neix de l’escolta activa i de les trobades mantingudes amb representants de l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR) i amb empreses dels polígons, en el marc de les taules estratègiques per a la millora i la innovació d’aquests espais.
Des de l’any passat, s’han impulsat una sèrie d’accions per adequar les infraestructures, millorar la via pública i promoure una mobilitat més segura i sostenible, com és l’adaptació d’horaris i freqüències dels autobusos urbans; l’asfaltat i millora de les vies; l’habilitació de nous carrils bici; campanyes de promoció del transport públic i del sistema de bici compartida i estudis i mesures per a la reordenació del trànsit.
Amb aquest pla, l’Ajuntament de Reus busca posar al dia els polígons industrials de la ciutat i fer-los més accessibles, segurs i atractius per a les empreses, els treballadors i els clients en una aposta encarada a potenciar l’economia productiva i convertir la ciutat en un referent en l’àmbit industrial i logístic.