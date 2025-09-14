Successos
Incendi en un pis al carrer del Canal de Reus
Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per extingir el foc
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al migdia en un incendi al carrer de Canal de Reus. L'avís l'han rebut a les 12.36 h, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions terrestres.
Es tracta d'un incendi d'habitatge que crema amb mitja intensitat. El foc s'ha produït en un edifici de planta baixa més 5 pisos, tot i que encara es desconeix quin és el pis exacte i les seves afectacions.
Les primeres informacions indiquen que l'incendi hauria originat a la cuina de l'habitatge.