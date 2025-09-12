Municipal
Reus executa tasques de repintat de les bústies de la recollida pneumàtica d’escombraries
Les actuacions han començat aquesta setmana i es portaran a terme al llarg del mes de setembre
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària de la gestió del sistema pneumàtic de recollida d’escombraries, porta a terme nous treballs de manteniment de les bústies del servei.
Els treballs consisteixen en la neteja i repintat de les bústies per garantir-ne la integritat i millorar-ne la imatge. Les actuacions han començat aquesta setmana i es portaran a terme al llarg del mes de setembre.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha manifestat que “amb aquesta actuació continuem posant a punt el sistema pneumàtic de la brossa per donar a la ciutadania el millor servei possible”.
Recollida pneumàtica
La recollida pneumàtica és un sistema automatitzat de recollida de residus. Les escombraries han de llençar-se a les bústies de residus ja separades per fraccions (envasos, matèria orgànica, paper i rebuig) i en bosses ben tancades perquè es transporten per aspiració a través d’una xarxa de canonades fins a la central de recollida. Un cop a la central, es recullen de forma separada i es compacten per traslladar-les als punts de tractament final.