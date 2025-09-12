Onze de Setembre
Un miler de crits per la independència
La mobilització va omplir els carrers i va cloure al Fossar Vell amb discursos contra l’extrema dreta
Il·lusió, festa i molta reivindicació. Un cop més, la manifestació convocada per l'Esquerra Independentista del Camp va omplir els carrers de Reus amb prop d'un miler de persones (1.500 segons l'organització) en una jornada que tenia com a objectiu enviar un missatge; que l'independentisme no està derrotat. La zona davant del Mercat Central va tornar a ser el punt de reunió, que a banda de la població va acollir elements del seguici festiu de diversos indrets encapçalats pel Bou de Reus, que esternudava descaradament a tot aquell que se li creuava, i amb el ritme dels tabalers de la Colla de Diables de Riudoms per acompanyar. A més, van assistir-hi veïns dels municipis del Baix Camp i del Priorat com l'Aleixar, Falset o Capçanes. Els crits i lemes a favor de la independència o de l'habitatge digne es barrejaven amb els de rebuig pel genocidi a Gaza o les peticions de dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La manifestació va començar passades les 19 hores i va recórrer el carrer de Sant Joan fins arribar a la plaça Prim, va baixar el carrer Monterols i va torçar pel carrer de Jesús fins acabar al raval. Va recórrer els ravals de Martí Folguera i de Robuster fins arribar al Fossar Vell al voltant de les 20.30 hores, per tal de dur a terme els parlaments. Laia Estrada, exdiputada de la CUP al Parlament de Catalunya, va aprofitar el moment per denunciar el creixement desmesurat de l'extrema dreta en els darrers anys: «És un auge global d'una extrema dreta que aquí ha crescut als marges. Als marges d'una classe treballadora explotada i abandonada pels governs suposadament d'esquerres. Als marges d'un independentisme que se sent i se sap traït per l'independentisme institucional». A més, va reclamar recuperar l’esperit d’octubre del 2017 i del 2019 i va defensar que el moviment independentista sigui liderat des de la població organitzada.
L’acte va finalitzar amb el Cant dels Segadors entonat per la població mentre onejaven estelades i banderes palestines. Alhora, fotografies del Rei o de les banderes espanyola i francesa van ser cremades en símbol de protesta.