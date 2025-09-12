Turisme
L'aeroport de Reus supera els 230.000 passatgers a l'agost, un 12,6% més respecte a l'any passat
Les instal·lacions assoleixen 977.179 viatgers des de principis d'any
L'aeroport de Reus ha registrat 232.747 passatgers durant aquest mes d'agost, el que representa un 12,6% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. En l'acumulat dels vuit mesos d'enguany, la infraestructura ha acumulat 977.179 viatgers. Això suposa un 12,4% més que en els mateixos mesos de 2024.
A més, les instal·lacions han aconseguit 2.148 operacions durant aquest agost. Es tracta d'un 12,9% major en relació amb els moviments d'aeronaus registrats en el mateix mes de 2024. Des de principi d'any, el total de moviments d'aeronaus sumen 15.913, un 1,2% més que en el mateix període de 2024.
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha aconseguit a l'agost 5.673.319 passatgers i 33.296 operacions mentre que l'aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 349.535 viatgers i 3.396 moviments d'aeronaus.