Cultura
El seguici festiu de Reus estrena per Misericòrdia una exclusiva línia de vambes artesanals
Les ha dissenyat Anna Jové, coneguda com a AnnaStyle, i es poden adquirir per encàrrec
Reus esdevé el primer municipi de tot Catalunya en estrenar per primera vegada unes vambes amb una decoració inspirada en el seguici festiu de la ciutat. Coincidint amb aquesta Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia els reusencs podran lluir a figures com l’Àliga, el Lleó, els Gegants, la Mulassa, el Carrasclet, el Drac, els Nanos o la Víbria, entre d’altres, a través del seu calçat.
L’artífex d’aquesta novetat que combina moda i tradició ha estat Anna Jové, més coneguda com a AnnaStyle, la qual compta amb una gran trajectòria en la personalització artesanal de calçat esportiu i casual i que, normalment, treballa amb marques com Nike, Converse o Vans.
Les noves vambes festives, de la marca Converse, estan dissenyades totalment a mà, des del dibuix inicial amb llapis fins a la pintura i el recobriment final. A més, per poder-les lluir enmig de qualsevol ambient festiu, són resistents tant a un ús intensiu com a les espurnes de la pirotècnia dels elements de foc de la Festa Major i es poden rentar a la rentadora.
«Vull que siguin molt més que unes vambes, m’agradaria que fossin una manera de portar la nostra tradició als peus. Tots els reusencs hem jugat alguna vegada amb la Cucafera o ens hem meravellat amb el majestuós Lleó, així que és un plaer i un orgull poder contribuir a través del meu art a la cristal·lització de la immortalitat i bellesa de la nostra tradició», afirma Anna Jové.
La dissenyadora explica que cada parell de vambes requereix un total d’entre 15 i 20 hores de feina durant tot el procés de creació, des del primer esbós a llapis fins a l’aplicació de l’última capa de protecció. Per aquest motiu, l’artista destaca que «cada vamba serà única i no hi haurà un parell igual. Amb aquest projecte vull demostrar que la tradició i la modernitat poden anar juntes i que la nostra festa pot trobar nous camins per arribar molt més enllà».
Per la seva banda, el regidor en cap de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, reconeix que «quan l’Anna ens va presentar el projecte ens va agradar molt i des de Reus Cultura li vam voler donar tot el nostre suport. Estem molt orgullosos del nostre seguici festiu i que a partir d’ara estigui als peus de les persones és una idea que ens encanta i ens fa molta gràcia». A més, el regidor de Cultura fa valdre l’esperit emprenedor de la iniciativa i la capacitat de «connectar-se amb la Festa Major i el seu valor patrimonial».
Preu i encàrrec
Les vambes del seguici festiu reusenc estan ja a la venda amb un preu de 160 euros per a les versions d’adults. En el cas de les talles infantils, tenen un preu de 110 euros les que siguin de la mida 25 a la 34 i de 90 euros per als models de la mida 19 fins a la 25.
Per a poder aconseguir unes es poden fer els encàrrecs a través del perfil d’Instagram d’Anna Jové, @annastyle2020, que compta amb més de 123.000 seguidors. A més, la mateixa creadora d’aquest calçat festiu comenta que «molt aviat» estaran també disponibles en punts de venda físics de la ciutat.