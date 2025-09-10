Diari Més

Enxampats dos lladres a Reus que havien robat cablejat elèctric de l’enllumenat públic

La col·laboració ciutadana i les càmeres de videovigilància van ser claus per a enxampar els dos lladres

Material comissat en una operació de la Guàrdia Urbana contra el robatori de cablejat elèctric.

Material comissat en una operació de la Guàrdia Urbana contra el robatori de cablejat elèctric.Ajuntament de Reus

La Guàrdia Urbana ha detingut un home com a presumpte autor d’un robatori de cablejat elèctric de l’enllumenat públic a la urbanització Mas Carpa: El robatori va tenir lloc dilluns a la tarda i haurien causat danys valorats en més de 7.000 euros, segons la denúncia presentada per l’empresa concessionària del servei.

La col·laboració veïnal i a les gestions practicades per la Unitat de Proximitat, amb el suport de patrulles del torn i el sistema de videovigilància, els agents han pogut identificar, localitzar i detenir el presumpte responsable. Igualment, la Guàrdia Urbana ha pogut identificar un segon presumpte autor del robatori, i manté oberta l’operació policial per poder-lo detenir.

L’operació es va iniciar dimarts arran d’una alerta veïnal informant que dilluns es va sostreure cablejat dels fanals ubicats als carrers de Josep Maria Guix Sugranyes i del Mas de la Sena, i que el mateix vehicle implicat tornava a estar al barri on dues persones hi estaven realitzant treballs en l’enllumenat elèctric.

Una patrulla de paisà de la Unitat de Proximitat va comprovar els fets i va identificar els vehicles i els presumptes autors, els quals marxen del lloc i s’inicia un seguiment del vehicle a través de les càmeres de videovigilància. Finalment es localitza al vehicle i després de persecució a peu es procedeix a la detenció d’un dels autors al carrer de Vilallonga.

Durant l’actuació policial també s’ha comissat el vehicle amb el qual es desplaçaven, i que contenia les eines necessàries per continuar amb aquesta activitat delictiva.

