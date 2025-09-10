Successos
Enxampats dos lladres a Reus que havien robat cablejat elèctric de l’enllumenat públic
La col·laboració ciutadana i les càmeres de videovigilància van ser claus per a enxampar els dos lladres
La Guàrdia Urbana ha detingut un home com a presumpte autor d’un robatori de cablejat elèctric de l’enllumenat públic a la urbanització Mas Carpa: El robatori va tenir lloc dilluns a la tarda i haurien causat danys valorats en més de 7.000 euros, segons la denúncia presentada per l’empresa concessionària del servei.
La col·laboració veïnal i a les gestions practicades per la Unitat de Proximitat, amb el suport de patrulles del torn i el sistema de videovigilància, els agents han pogut identificar, localitzar i detenir el presumpte responsable. Igualment, la Guàrdia Urbana ha pogut identificar un segon presumpte autor del robatori, i manté oberta l’operació policial per poder-lo detenir.
L’operació es va iniciar dimarts arran d’una alerta veïnal informant que dilluns es va sostreure cablejat dels fanals ubicats als carrers de Josep Maria Guix Sugranyes i del Mas de la Sena, i que el mateix vehicle implicat tornava a estar al barri on dues persones hi estaven realitzant treballs en l’enllumenat elèctric.
Una patrulla de paisà de la Unitat de Proximitat va comprovar els fets i va identificar els vehicles i els presumptes autors, els quals marxen del lloc i s’inicia un seguiment del vehicle a través de les càmeres de videovigilància. Finalment es localitza al vehicle i després de persecució a peu es procedeix a la detenció d’un dels autors al carrer de Vilallonga.
Durant l’actuació policial també s’ha comissat el vehicle amb el qual es desplaçaven, i que contenia les eines necessàries per continuar amb aquesta activitat delictiva.