Societat
L’AV del Santuari del barri de les Clarisses celebra els 10 anys amb la creació d’una nova geganta
La geganta representarà a una treballadora de la Sedera i el nom el decidirà el vot popular
L’Associació de Veïns el Santuari del barri de les Clarisses de Reus celebra enguany 10 anys i ho farà d’una manera molt especial; amb una nova geganta. L’entitat va presentar el projecte fa pocs dies a la seu social de l’associació d’una geganta de tres metres d’alçada que recordarà el passat industrial tèxtil de Reus.
Concretament, representarà a una dona treballadora de La Sedera Reusense, ubicada en el passat al passeig de Misericòrdia. A més, el seu nom serà escollit per votació popular, ja que des de l’entitat s’han presentat quatre propostes que la gent podrà escollir.
El president de l’Associació de Veïns el Santuari del barri de les Clarisses, Ramón Palmerín, celebra que han estat 10 anys en què «s’ha lluitat per consolidar el barri». «El que volíem era generar una mica de convivència i diversitat en el barri, a més de treballar en algunes coses a millorar. Per exemple, hem insistit molt en qüestions com la seguretat i estem satisfets de la feina feta», valora el president, que alhora assegura que cada vegada detecta més «sentiment de barri» a través de la gent que assisteix al local, a les festes o a les activitats.
Per aquest motiu, ho volen celebrar no tan sols amb el projecte de la geganta, sinó amb altres activitats en el marc de les festes del barri que començaran a l’octubre. Entre aquestes, destaca el ‘Mural de la convivència’, que es pintarà en una paret de la benzinera d’Alcampo de Reus.
«Serà un mural de 14 metres de llarg i ens acompanyarà el pintor Gerard Valls. Serà tota una festa, ja que volem que entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre la gent vingui a participar i pintar aquest mural tots junts», comenta Palmerín.
El nom de la geganta
Pel que fa a la geganta, el president de l’entitat veïnal destaca que ha estat un projecte que fa anys que treballen: «Hi ha subvencions de restauració d’elements festius, però no per crear. Feia anys que ho volíem impulsar i hem estat recollint diners i finalment ho hem aconseguit». Actualment, el local de l’entitat quedarà tancat durant tot setembre mentre l’associació treballa cosint el vestit de la geganta treballadora de La Sedera que es presentarà oficialment el 5 d’octubre.
Pel que fa al seu nom, l’entitat ha fet quatre propostes; Isabel, en referència a Isabel Besora, ‘La Pastoreta’, Clara, en homenatge al convent de Santa Clara i les germanes Clarisses, al cor del barri, Còrdia, diminutiu de Misericòrdia, patrona de Reus, i Montserrat, un dels noms de dona més comuns a Catalunya al segle XIX, època de La Sedera.
Els interessats en votar pel nom ho podran fer deixant la seva butlleta a la bústia ubicada al local social de l’entitat o a través d’un formulari en línia. «És un fet molt important, per un costat perquè decidirem el nom de la geganta que ens representarà com a barri allà on vagi. Però també perquè com a associació sempre hem volgut fer una cosa, fomentar la participació, i això és el que aconseguim a l’hora de decidir el nom de la geganta o fent el mural», remarca Ramón Palmerín.