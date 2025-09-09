Política
Junts per Reus lamenta l’ajornament i reformulació del Reus Music Festival
Els juntaires consideren que aquest canvi ha perjudicat la imatge de la ciutat
El grup municipal de Junts per Reus va expressar el seu rebuig cap a la decisió d'ajornar i reformular el Reus Music Festival, que estava previst que se celebrés els dies 29, 30 i 31 d'agost al Parc de la Festa. Es va ajornar pel 25 d'octubre, en una sola jornada.
Els juntaires consideren que aquest canvi ha perjudicat la imatge de la ciutat i evidencia la «preocupant manca de planificació i, sobretot, una falta de lideratge de l'alcaldessa, Sandra Guaita, i del govern municipal». A més, també demanen saber com es destinaran l'aportació de 60.000 euros que l'Ajuntament tenia previst fer al festival que comptava amb un pressupost global de 350.000 euros.