Música
Una cançó perquè brolli la sang
El duet Mel i Mató ha impulsat el projecte ‘Posa el braç’, una cançó col·laborativa amb professionals del territori que vol animar la gent a participar en la Marató de la Sang de Reus
Xavi Martín Toro, conegut com a Xavi Picarols i membre del duet Mel i Mató juntament amb Rosa Garcia, és l’autor de la cançó Posa el braç, un tema que convida a la solidaritat amb el Banc de Sang.
«Tot va començar perquè amb el duet havíem anat sovint a fer música mentre es fa la Marató de Sang del Teatre Fortuny de Reus. Pensem que, mentre la gent està fent la seva donació, ja estigui tranquil·la o una mica nerviosa, escoltar música sempre va bé», explica el Xavi. Enguany, però, han volgut fer un pas més i convertir la cançó Posa el braç en una sintonia que s’identifiqui amb aquestes donacions solidàries.
«Té una mica l’estil de les cançons de la Marató de TV3», detalla el Xavi, «i amb la particularitat que s’hi han involucrat músics, artistes i professionals del nostre territori de manera completament desinteressada». Així, entre les veus que hi participen hi ha entre altres Joan Masdéu, Fito Luri, Merche o Elena Tarragó, a més del duet impulsor.
La lletra convida a deixar enrere la por i al pensament individual per donar un cop de mà a les persones que depenen d’aquestes donacions, sabent que qualsevol dia nosaltres mateixos en podem acabar sent receptors.
Posa el braç també tindrà un videoclip, que ha estat realitzat per l’alumnat d’audiovisual de la Casa d’Oficis de Mas Carandell, i que es presentarà el pròxim divendres 7 de novembre a l’Orfeó Reusenc, uns dies abans de la Marató de la sang de Reus 2025, que se celebrarà el 19 i el 20 de novembre al Teatre Fortuny.
Aquest projecte s’ha tirat endavant amb la complicitat de l’Ajuntament de Reus, de l’Hospital Universitari Sant Joan i del Banc de Sang, així com d’entitats locals com l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp. «Nosaltres vam decidir engegar aquest tren i que hi pugés tothom que ho volgués», explica el Xavier. Al final, afirma, «tota la gent que hi ha col·laborat són gent de primera i pinta guapo».
Quant al recorregut de la cançó, el músic i compositor admet que la seva intenció era «fer una cançó que no naixés i morís aquesta tardor», sinó que pogués fer camí i que, amb el temps, fins i tot se n’hi vagin sumant altres, igual que passa amb la Marató de TV3.
«I si la cançó acaba saltant fora de la ciutat, doncs també ens agradaria molt, perquè és un tema molt obert, una petita joia que està molt ben realitzada. A més, és una crida a la fraternitat deixant els diners en un segon pla, cosa molt important en aquest món on estem vivint».