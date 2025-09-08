Festa Major
La Mulassa de Reus celebra 300 anys fent festa, ballant i recollint xumets
L’emblemàtic element festiu viurà el seu gran homenatge el 13 de setembre durant la 24a Trobada de Gegants a la plaça del Mercadal
Celebrar un aniversari sempre és un fet que fa goig i il·lusió, però dir que compleixes ni més ni menys que 300 anys fa molta patxoca. És el cas d’un dels elements festius més emblemàtics i estimats de la ciutat de Reus, especialment pels infants; la Mulassa.
Encapçalant la comitiva dels gegants de la ciutat, llueix sempre el domàs grana amb l’antic escut de la ciutat de Reus mentre balla al ritme de la música de festa major des de l’any 1725. «La Mulassa de Reus ha tingut un recorregut excepcional i des de la colla ens l’estimem com si fos un gegant més», afirma Maria Besora, vocal de la junta de la Colla Gegantera de Reus.
Una celebració que viurà el seu clímax aquest dissabte 13 de setembre a la tarda, durant la 24a Trobada de Gegants a Reus a la plaça del Mercadal, en què la Mulassa esdevindrà la protagonista tal com han decidit des de la colla.
«Aquest any centrarem la trobada en la Mulassa, volem que tingui aquest protagonisme. A més, hem aconseguit trobar altres elements similars d’altres indrets i tindrem un element de cada província que formaran part de les diverses colles convidades», assegura Besora.
El xumet
No obstant això, el moment més esperat de l’any es viurà hores abans, durant la jornada matinal del 13 de setembre, amb la tradicional entrega del xumet dels nens i nenes de Reus a la Mulassa. La vocal de la junta de la colla gegantera reusenca reconeix que la Mulassa sempre és la preferida entre els més petits de la ciutat: «És molt estimada per la ciutadania, ja que encapçala les cercaviles, però la canalla té una estima especial. Òbviament per l’acte de donar-li el xumet, que és una manera molt bonica d’acomiadar-se d’aquest, però suposo que també pel seu aspecte. És més baixa que molts altres elements com els gegants i també pels picarols. Quan els pares acosten als nens, aquests sempre li toquen els picarols».
Ara bé, la Mulassa ha tingut la seva evolució al llarg dels anys. L’estructura original està exposada al CIMIR, mentre que la que surt en cercavila és una rèplica. A més, segons explica Besora, en els seus inicis era una bèstia diferent: «La figura del principi era diferent, interactuava més amb el públic i perseguia els infants. Ara és un element molt més amable, tranquil i proper. Al llarg d’aquests 300 anys ha tingut aquest canvi de perfil, no sabria dir un moment exacte en què va canviar».
El motiu pel qual la Mulassa sempre ha acompanyat als gegants és desconegut. La bèstia no compta amb un protocol específic, ja que forma part del conjunt dels gegants de Reus. Per tant, els geganters i els mulassers vesteixen la brusa blava, pantalons foscos, faixa negra, espardenyes amb una rosa i porten una tovallola al coll.
La Mulassa tornarà a ser present al costat de la resta d’elements festius en aquesta Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia, una que ben segur serà molt especial per ella.