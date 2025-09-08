Mobilitat
Interrompuda la circulació ferroviària entre Reus i Móra la Nova per una incidència a la catenària
Els Bombers evacuen 14 passatgers del tren que ha quedat aturat a uns sis quilòmetres de Marçà-Falset
La circulació ferroviària de la línia R15 es troba interrompuda entre Reus i Móra la Nova per una incidència a la catenària, segons han informat Adif i Renfe. La incidència afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. Personal d'Adif està treballant per solucionar la incidència al més aviat possible.
S'ha establert un servei alternatiu per carretera. Els Bombers han desplaçat tres dotacions per donar suport en l'evacuació de 14 passatgers que viatjaven a un tren que ha quedat aturat en zona segura, fora del túnel, a uns sis quilòmetres de l'estació de Marçà-Falset i els Guiamets.