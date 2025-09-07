Successos
Un ferit lleu en xocar contra una rotonda i bolcar a la C-14 a Reus
Els altres tres ocupants van resultar il·lesos
Un conductor ha resultat ferit lleu aquesta matinada en un accident a la C-14, a la sortida de Reus en direcció a Salou.
El vehicle ha enfilat una rotonda i ha quedat mig bolcat, amb un ocupant ferit i tres persones més il·leses.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 00.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions del parc de Reus.
Els efectius han desconnectat les bateries del vehicle per seguretat, mentre que el ferit ha estat atès pels Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).