Societat
Reus recull més de 138 tones de roba usada el primer semestre del 2025
La xifra s’ha assolit gràcies als 61 contenidors repartits per la ciutat i al conveni amb Formació i Treball
L’Ajuntament de Reus en col·laboració amb Formació i Treball ha recollit 138.173 kg de roba de segona mà durant el primer semestre del 2025 a través dels 61 contenidors distribuïts pel municipi. Aquests quilos se sumen als 3.649.000 kg que l’entitat social ha recollit a Catalunya durant els primers sis mesos del 2025.
La roba recollida s’envia a la planta de tractament de Sabadell, una de les més grans i avançades d’Europa, on es classifica per ser reutilitzada o bé es prepara per al seu reciclatge. Un 62% del tèxtil s’aprofita per a la venda solidària o Programes d’Entrega Social a través de les botigues Moda re-, així com per exportació internacional, per la seva alta capacitat d’acceptació de la roba de segona mà.
El 32%, que ja no es pot reutilitzar, s’introdueix en processos de preparació per al reciclatge avançats amb una tecnologia pionera d’espectroscòpia de l’infraroig proper (NIR), la qual permet la identificació precisa de la composició de les fibres de la roba i afavoreix el reciclatge de les fibres post-consum. El 6% restant és residu.
El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha encoratjat als reusencs i reusenques a continuar incrementant les xifres de recollida de tèxtil perquè la seva gestió, amb projectes com aquest, «és positiva per al medi ambient i una oportunitat per a la inclusió social».
El model de Formació i Treball destaca per generar 1 lloc de feina per cada 31.300 kg recollits, impulsant així l’ocupació de persones en risc d’exclusió. A més, l’entitat realitza accions d’educació ambiental, una peça clau per fer protagonista la ciutadania de la seva pròpia transformació sostenible i ecològica per avançar cap a un consum responsable.
A través d’una correcta i completa sensibilització en matèria de sostenibilitat mediambiental i social, és possible fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge entre la població.
Com agents actius del canvi, Formació i Treball ha arribat a més de 3.741 persones durant el primer semestre del 2025, majoritàriament en entorns educatius, amb l’objectiu de promoure el consum responsable i el respecte pel medi ambient.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins la Llei 7/2022 sobre gestió de residus i economia circular, i forma part del projecte tèxtil de l’Entitat, que uneix sostenibilitat i inserció sociolaboral. Amb ella, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la justícia social, col·laborant amb Formació i Treball per avançar cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible, com la reducció de la pobresa, l’educació de qualitat, el treball digne i l’acció climàtica.