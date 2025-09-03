Societat
La tercera 'Reus 1900. Festa modernista' es dedicarà a la gastronomia
La festa de recreació històrica tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre
La gastronomia serà el tema central de la tercera edició de la ‘Reus 1900. Festa modernista’, que impulsa l’Agència Reus Promoció amb la col·laboració de la Casa Navàs, i que tindrà lloc del 10 al 12 d’octubre.
L’elecció coincideix amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de l a Gastronomia 2025, una iniciativa promoguda per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) que, enguany, reconeix per primera vegada un territori europeu.
La festa de recreació històrica, per tant, inclourà en la seva programació activitats que permetran descobrir com era la gastronomia de l’època modernista, en especial a la ciutat de Reus. En les anteriors edicions, les temàtiques escollides van ser l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner el 2023, coincidint amb la commemoració de l’Any Domènech i Montaner, mentre que el 2024 va ser-ho el comerç, per homenatjar el teixit comercial de Reus que va contribuir a fer créixer la capitalitat de la ciutat a inicis del s. XX.
«Reus ha d’avançar per ser una ciutat modernista de referència en l’àmbit europeu i, per aquesta raó, per reforçar aquesta marca de ‘Reus ciutat modernista’ és imprescindible organitzar una activitat potent al voltant d’aquesta època daurada de la història de Reus», ha explicat Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat.
La gastronomia és també el motiu de la imatge identificativa que apareix en el cartell d’aquesta tercera edició. Es tracta d’una il·lustració del prestigiós cartellista i artista gràfic txec Alphone Mucha (1860-1939), una figura cabdal reconeguda per ser un dels màxims exponents de la pintura modernista. A partir del dibuix de Mucha, igual com en les anteriors edicions, la dissenyadora Elisabeth Tort ha estat l’encarregada de confeccionar i maquetar el cartell.
D’altra banda, la ‘Reus 1900. Festa modernista’ convida una ciutat modernista a participar activament de la celebració reusenca, amb l’objectiu de difondre i posar en valor el seu patrimoni. Enguany serà Canet de Mar, la població d’acollida de Domènech i Montaner i el municipi tant de la seva mare com de la seva esposa, que compta amb diferents edificis projectats per l’arquitecte com l’Ateneu de Canet o la Casa Roura.
A més, del 3 al 5 d’octubre celebraran la Fira Mercat Modernista Canet de Mar, que aquest any arribarà a la seva dissetena edició. La seva col·laboració comptarà amb diferents recreacions del grup de l’Associació Artística Teatral El Centru de Canet de Mar.
«Les dues edicions passades han tingut una molt bona acollida del públic, pràcticament exhaurint les entrades de les diferents activitats proposades. Un fet que ens encoratja a celebrar un any més la Festa Modernista», ha destacat Sandra Guaita, alcaldessa de Reus. La tercera edició de la ‘Reus 1900. Festa modernista’ vol consolidar enguany el model engegat l’any passat i que va suposar una ampliació respecte al primer any de la festa.
Un model que concentra el gruix dels actes previstos en diferents indrets del centre de Reus, amb la plaça del Mercadal com a punt neuràlgic, la plaça de Prim com a espai destinat al públic familiar, i amb activitats repartides per la resta de carrers del nucli antic i en altres espais patrimonials de la ciutat.
Com ja es va fer en la segona edició, la festa comptarà amb la implicació de diferents grups teatrals de la ciutat per representar escenes de carrer ambientades en l’època modernista que, de nou, han estat escrites per l’escriptor i dramaturg reusenc Antoni Veciana. A banda, un dels eixos de ‘Reus 1900. Festa modernista’ seguirà sent l’obertura d’espais patrimonials amb activitats extraordinàries pensades exclusivament per a l’ocasió.
Espais com l’Institut Pere Mata i la Casa Gasull seguiran acollint accions teatralitzades, i enguany també se n’estrenaran de noves en indrets com el Gaudí Centre, el Jardí de la Casa Rull i l'Escola Prat de la Riba. La Casa Navàs, per la seva banda, també tornarà a escenificar l’espectacle ‘Entreteles’ en una versió renovada, a l’espai que ocupava l’antiga botiga, i aquest any també plantejarà el muntatge ‘El gran menú’ a l’interior de la casa.
A més, també es programaran diverses rutes guiades per conèixer de primera mà diferents indrets patrimonials de la ciutat. Les entrades per a totes les visites i rutes es posaran a la venda properament a través de la web reus1900.cat.