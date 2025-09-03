Comerç
Reus enceta la 50a edició de 'Les Botigues al Carrer'
Un centenar d'establiments participen fins al 6 de setembre en una de les cites comercials més consolidades de la ciutat
A partir d'avui el centre de Reus torna a omplir-se de vida, colors i oportunitats amb la 50a edició de Les Botigues al Carrer. Prop d'un centenar d’establiments de comerç, bellesa i serveis del centre –tant associats com no associats a El Tomb–, participen enguany en una de les cites comercials més consolidades de la ciutat, que s'allargarà fins aquest dissabte 6 de setembre.
La campanya, que compta amb la participació de la Unió de Botiguers de Reus i el suport de l’Agència Reus Promoció, pretén marcar el final de l’època de rebaixes d’estiu i donar la benvinguda a la nova temporada.
Enguany la iniciativa arriba també amb una nova edició dels punts de llibre d'en Pere i la Coia. Aquests es repartiran als establiments participants i associats a El Tomb, i seran exclusius entre la clientela.
A més, durant aquests quatre dies, entre les 17.30 i les 20.30 hores, els més petits també podran divertir-se al carrer Salvador Espriu, que acollirà diverses activitats familiars i jocs pensats per aprendre sobre sostenibilitat i fomentar la creativitat, l'autonomia i la cooperació.
50 premis directes a través de l'APP d'El Tomb
Els 50 primers clients que, durant els quatre dies de la campanya, llegeixin 3 codis QR de 3 establiments diferents participants i associats a El Tomb de Reus, s'enduran un premi directe ofert pels establiments associats. El llistat d'establiments es pot consultar a l'APP d'El Tomb: https://bit.ly/el-tomb-de-reus.
Un cop més, des de l’entitat organitzadora remarquen que aquest esdeveniment pretén ser «molt més que una campanya de descomptes» i esdevenir «una gran festa del comerç que convida a tothom a sortir, passejar i gaudir de l’ambient únic del centre de Reus».