Reus enceta la 50a edició de 'Les Botigues al Carrer'

Un centenar d'establiments participen fins al 6 de setembre en una de les cites comercials més consolidades de la ciutat 

Fotografia d’arxiu de la 49a edició de ‘Les Botigues al Carrer’.

Fotografia d’arxiu de la 49a edició de ‘Les Botigues al Carrer’.Gerard Martí

A partir d'avui el centre de Reus torna a omplir-se de vida, colors i oportunitats amb la 50a edició de Les Botigues al Carrer. Prop d'un centenar d’establiments de comerç, bellesa i serveis del centre –tant associats com no associats a El Tomb–, participen enguany en una de les cites comercials més consolidades de la ciutat, que s'allargarà fins aquest dissabte 6 de setembre. 

La campanya, que compta amb la participació de la Unió de Botiguers de Reus i el suport de l’Agència Reus Promoció, pretén marcar el final de l’època de rebaixes d’estiu i donar la benvinguda a la nova temporada.

Enguany la iniciativa arriba també amb una nova edició dels punts de llibre d'en Pere i la Coia. Aquests es repartiran als establiments participants i associats a El Tomb, i seran exclusius entre la clientela. 

A més, durant aquests quatre dies, entre les 17.30 i les 20.30 hores, els més petits també podran divertir-se al carrer Salvador Espriu, que acollirà diverses activitats familiars i jocs pensats per aprendre sobre sostenibilitat i fomentar la creativitat, l'autonomia i la cooperació. 

50 premis directes a través de l'APP d'El Tomb 

Els 50 primers clients que, durant els quatre dies de la campanya, llegeixin 3 codis QR de 3 establiments diferents participants i associats a El Tomb de Reus, s'enduran un premi directe ofert pels establiments associats. El llistat d'establiments es pot consultar a l'APP d'El Tomb: https://bit.ly/el-tomb-de-reus

Un cop més, des de l’entitat organitzadora remarquen que aquest esdeveniment pretén ser «molt més que una campanya de descomptes» i esdevenir «una gran festa del comerç que convida a tothom a sortir, passejar i gaudir de l’ambient únic del centre de Reus».

