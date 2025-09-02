Societat
El Goldwing Club Catalunya pretén expandir-se a la demarcació de Tarragona
L’entitat ha dut a terme accions per l’entorn de Reus per donar-se a conèixer
El Goldwing Club Catalunya busca expandir la seva influència en la demarcació de Tarragona i oferir un espai de trobada per aquells fanàtics del model de turisme d’Honda. Una motocicleta que ha esdevingut tot un mite en els seus 51 anys d’història des que es comencés a fabricar l’any 1974 i Catalunya també ha estat un espai on ha estat acollida per aficionats a les dues rodes.
«El ‘bum’ del model va ser amb la 1.500 cc de sis cilindres que van fabricar a partir de l’any 88 en endavant i que la converteix en la motocicleta més rutera del món, fins i tot més que les BMW. Ofereixen un gran confort i et pots fer 1.000 quilòmetres sense parar a posar gasolina i com si anessis en un sofà», destaca el president de l’entitat, Jesús Martín.
No obstant això, tot i que aquesta afició per aquest model japonès s’hagi establert a Catalunya, pel que sembla no ha estat tan fort a la demarcació de Tarragona. «Està una mica desequilibrat el tema. A Barcelona i Girona l’entitat es coneix molt i tenim molts membres, però aquí a Reus i Tarragona no hi tenim tanta gent i ho volem impulsar, perquè així aquella gent que es compri una Goldwing vegi que no estan sols», apunta Miquel Macià, encarregat de l’entitat a Tarragona.
Per aquest motiu, han anat duent a terme activitats en la capital del Baix Camp i el seu territori. La més destacada d’enguany ha estat el passat abril quan van ser presents en el Saló de la Moto de Reus, on van exposar una edició especial de l’Honda Goldwing 40 aniversari i van reunir a una cinquantena de motoristes participants.
«Després de la pandèmia vam buscar indrets fora de Barcelona per reunir-nos, ja que estàvem massa concentrats allí. Arran d’això hem començat a conèixer gent de llocs com Reus o Salou, als quals donem suport perquè nosaltres fem acords amb fabricants i botigues de motos per temes de recanvis», afirma Martín.
A més, el president comenta que no són un «club tancat» i que la gent pot participar de les activitats sense anar amb una Goldwing: «Si els agrada, ja se la compraran». La següent activitat forta al territori serà a Cambrils amb una festa country els dies 17, 18 i 19 d’octubre i amb visites a municipis del territori com Prades o Riudoms.