Mor el reusenc Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de CDC

L'empresari va ser investigat per la suposada trama russa del 'procés', arxivada pel Tribunal Suprem

L'exsecretari de relacions internacionals de Convergència Víctor Terradellas després de declarar per suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia.ACN

ACN

L'empresari i exresponsable de relacions internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas ha mort aquest diumenge a Tarragona a 62 anys, després d'un ictus que no va poder superar. 

El polític independentista va promoure la internacionalització del 'procés' a través de la Fundació CatMon i va ser investigat per la suposada trama russa, que finalment va ser arxivada per la sala penal del Tribunal Suprem. En el marc d'aquest cas 'Volhov', va ser detingut l'any 2018, acusat de mantenir contactes amb el Kremlin abans de la declaració unilateral d'independència del 2017.

