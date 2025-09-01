Municipal
Arrenquen les obres per rehabilitar nou edificis del barri Fortuny de Reus, finançats majoritàriament amb fons europeus
Les obres de la primera fase serviran per fer les comunitats més eficients energèticament
Les obres de rehabilitació de nou edificis del barri Fortuny de Reus han arrencat aquest dilluns. Els treballs de la primera fase serviran per millorar l'eficiència energètica dels 80 habitatges amb l'aïllament a les façanes i cobertes així com amb la instal·lació d'una trentena de plaques fotovoltaiques. Aquestes permetran reduir el consum d’energia primària no renovable entre un 50 i un 65%.
L'actuació té un cost de 2,4 milions d'euros, dels quals 1,4 provenen de fons europeus, uns 800.000 de l'Ajuntament i els veïns aporten un 5%. La intervenció està prevista que estigui enllestida el juny de 2026. Pel que fa a la segona fase consistirà a millorar l'accessibilitat amb la col·locació d'ascensors i suposarà una inversió d'uns 2,5 milions.
L'objectiu dels treballs de la primera fase és millorar l'eficiència energètica i l'habitabilitat dels habitatges que es troben en un estat d'envelliment, ja que el barri Fortuny neix el 1955. Segons ha explicat l'arquitecte municipal, Felip Carles, les obres inclouen la rehabilitació integral de les façanes i actuacions a les cobertes per resoldre patologies i per millorar el comportament tèrmic de les nou comunitats. Així mateix, s'instal·laran nous acabats exteriors i aïllament interior i se substituiran les fusteries per finestres amb millor rendiment energètic. A més, es col·locaran plaques fotovoltaiques en coberta, que permetran reduir el consum d'energia primària no renovable entre un 50 i un 65%.
«És una actuació d'un cert volum perquè l'import de cada edifici és d'uns 200.000 i escaig euros. És un esforç que es fa per millorar un barri que té una qualitat urbanística, però, evidentment, estan fets amb unes característiques constructives d'abans», ha asseverat Carles. Les obres han començat a l'edifici del carrer d'Extremadura número 6 i continuaran als blocs del passatge Quer 27; carrer de València 1; carrer d’Astúries 1; glorieta de Galícia 3 i 14; i avinguda de Salou, 61, 63 i 69.
El projecte també té com a objectiu la transformació del veïnat a llarg termini per tal de revertir la situació urbanística i social, marcada per la manca de manteniment dels habitatges durant molts anys, l'envelliment de la població i «profunds» canvis demogràfics. «Hi ha un deute històric en aquesta zona de la ciutat, és un barri on es fa molta vida de barri, i, per tant, com a administració pública volíem posar eines perquè això continués sent d'aquesta manera, perquè gent senti aquest orgull de ser del barri Fortuny i de la zona sud», ha expressat l'alcaldessa Sandra Guaita.
Per la seva banda, la regidora de l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, destaca que s’han seguit uns criteris tècnics per escollir els nou blocs pels quals es comença aquest projecte. «Des del primer moment l’Ajuntament ha estat implicat en aquest projecte amb una visió social. Pensem que es va declarar el nucli històric del barri Fortuny com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) que suma un total de 81 blocs», apunta Martínez. La regidora afirma que des del consistori s’ha fet un acompanyament a totes les comunitats de propietaris per elaborar els projectes executius de rehabilitació, la redacció dels llibres d’edifici de cada comunitat i la tramitació dels ajuts Next Generation.
2,4 MEUR d'inversió
Els treballs de la primera fase s'han adjudicat a Eina Activa, amb un pressupost de 2.411.558 euros (IVA inclòs) pel conjunt dels nou edificis. Es tracta d'una empresa d'inserció que donarà feina a quatre o cinc persones del municipi en risc d'exclusió social. Pel que fa a la direcció facultativa, s'ha encarregat a Social House, una organització sense ànim de lucre que treballa per solucionar la deficiència d'habitatge social en diferents municipis de Catalunya.
Aquesta intervenció compta amb finançament dels Fons Next Generation, amb 1.462.134 euros, que són el 60% del total mentre que l'Ajuntament de Reus n'aporta el 35%. En concret, 824.000 euros. Per la seva banda, les comunitats de propietaris n'assumeixen el 5%, 125.424 euros. El cost final per cada habitatge varia entre els 1.021 i els 2.341 euros.
En el cas de la segona fase, les obres tindran una inversió de 2.522.887,79 euros. En aquesta actuació s'instal·larà un ascensor exterior per a cadascuna de les escales dels blocs d'habitatges, amb aparells totalment exteriors, amb accés a cadascuna de les plantes. Aquests treballs estan vinculats al projecte de transformació dels barris del sud (Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Cases i Montserrat). El consistori té previst presentar aquest projecte en la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya.
Declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada
El nucli històric del barri Fortuny va ser declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'Instrument de Recuperació Next Generation EU. L'ERRP està integrat per 81 edificis. Donat el perfil socioeconòmic de la població del barri, l'Ajuntament està actuant per delegació dels propietaris com a agent rehabilitador dels nou edificis que s'han sumat a aquesta primera fase.
Orígens del barri Fortuny
Les obres de rehabilitació han de preservar i realçar els blocs de les comunitats del veïnat com a conjunt reconeguts al Catàleg d’àmbits urbans de valor patrimonial de Reus dins del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus. El barri Fortuny va néixer el 1955 per proporcionar habitatge de promoció social a la població de classe treballadora.
Els estaments oficials de l'època (Obra Sindical del Hogar, el Patronat Arce Ochotorena i el Patronato Local de la Vivienda) van promoure un barri «modèlic», un polígon de nova planta inspirat en els principis funcionals de l'arquitectura i l'urbanisme moderns, tot i que adaptats a les peculiaritats tecnològiques del moment, segons indiquen des del consistori.