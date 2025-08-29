Cultura
L’Ajuntament de Reus es desmarca de la gestió del Reus Music Festival
Adverteixen que només donaran suport a la cita si la nova proposta «compleix l’esperit i el nivell» que Reus «mereix»
L’Ajuntament de Reus es desmarca de la gestió del canvi de data i format del Reus Music Festival i adverteix que només donarà suport si «la nova proposta té garanties que compleix l’esperit i el nivell que una ciutat com Reus mereix».
Així ho van expressar a través d’un comunicat publicat ahir dijous 28 d’agost on asseguren que continuen atents a «com s’acaba desenvolupant perquè no perjudiqui la imatge de la ciutat, referent en matèria cultural, ni a les persones que havien confiat en el cartell inicial i havien adquirit entrades».
Aquesta reacció arriba després que en els darrers dies les agències de management Luup Records i ÈXITS, que representen a The Tyets, Els Catarres i Triquell, artistes que formaven part del cartell inicial, critiquessin que en cap moment la decisió d’ajornar l’esdeveniment havia estat per causes de «força major» i acusaven la direcció del festival d’intentar «eludir les seves obligacions» per tal de «reduir costos».
En principi, la nova data escollida pel festival és el 25 d’octubre, amb una reducció de tres dies a només un. Davant d’aquest fet, els representants dels artistes van expressar que «els grups no tenen cap responsabilitat en no poder actuar a la població de Reus, ja que tenien el ferm compromís d’actuar quan estava previst per contracte».
A tancament de l’edició d'aquest dijous d’aquest rotatiu la direcció del Reus Music Festival encara no s’ha expressat respecte a aquestes afirmacions ni ha comunicat quin serà el nou cartell musical de l’esdeveniment.