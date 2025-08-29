Sostenibilitat
La depuradora de Reus produeix més de dos terços de l’energia que consumeix
La planta fotovoltaica cobreix per si sola un 27,89% de l’energia elèctrica necessària
La planta fotovoltaica de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Reus celebra el seu segon aniversari havent aconseguit cobrir el 27,89% de l’energia elèctrica que requereix l’activitat de la depuradora. Si a aquesta producció elèctrica s’hi suma la generada a través del biogàs en la mateixa EDAR, en conjunt i de mitjana les instal·lacions de la depuradora cobreixen més de dues terceres parts de l’energia que consumeix.
A la vegada, Aigües de Reus està duent a terme un estudi per a implantar un nou sistema de codigestió. Després de dos anys de servei les xifres indiquen que la planta fotovoltaica ha produït un total d’1.794.315 kW del total de 6.433.896 kWh que la depuradora ha necessitat pel seu funcionament durant aquests dos anys. La instal·lació fotovoltaica té una potència total de 641,52 kWp.
Com és natural, l’època de major producció fotovoltaica és a l’estiu, amb xifres que gairebé tripliquen alguns mesos d’hivern. La planta compta amb un total de 972 plaques fotovoltaiques i 3.013 metres quadrats de superfície per a la captació solar i és una de les més grans a la comarca del Baix Camp. Aquest projecte impulsat per Aigües de Reus va comportar una inversió de 655.335,93 euros amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i va entrar en servei l’estiu de 2023.
El regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, destaca que a banda del benefici mediambiental, «representa un important estalvi econòmic, en plena consonància amb els principis de l’economia circular». A més, apunta que «també cal tenir en compte altres aspectes com ara l’aposta per la mobilitat sostenible, l’aigua de proximitat i la producció d’energia neta».
Millora a la cogeneració
De cara a millorar aquests processos i el rendiment energètic de la planta, enguany ja s’ha completat la reposició de diferents elements de la central de cogeneració. Així mateix, s’han licitat les obres de reparació integral del digestor secundari per millorar-ne l’aïllament i aconseguir augmentar la producció de biogàs. Alhora, s’està estudiant implementar un sistema nou de codigestió que permeti produir més biogàs, per tal de fer les instal·lacions més autosuficients energèticament.