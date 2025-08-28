Diari Més

‘Les Botigues al Carrer’ tornaran un cop més a Reus entre els dies 3 i 6 de setembre

La 50a edició comptarà amb un centenar d'establiments participants

Fotografia d’arxiu de la 49a edició de ‘Les Botigues al Carrer’.

Fotografia d’arxiu de la 49a edició de ‘Les Botigues al Carrer’.Gerard Martí

El Tomb de Reus celebra entre els dies 3 i 6 de setembre la 50a edició de ‘Les Botigues al Carrer’, en què participaran prop d’un centenar d’establiments de comerç, bellesa i serveis del centre. Aquesta campanya, que compta amb la participació de la Unió de Botiguers de Reus i el suport de l’Agència Reus Promoció, pretén marcar el final de l’època de rebaixes d’estiu i donar la benvinguda a la nova temporada. 

Un cop més, des de l’entitat organitzadora remarquen que aquest esdeveniment pretén ser «més que una campanya de descomptes» i esdevenir «una gran festa del comerç que convida a tothom a sortir, passejar i gaudir de l’ambient únic del centre de Reus».

A més, durant aquests quatre dies, entre les 17.30 i les 20.30 hores, al carrer Salvador Espriu els més petits podran divertir-se i aprendre sobre sostenibilitat amb jocs que fomenten la creativitat, l’autonomia i la cooperació. 

Per un altre costat, els primers cinquanta clients que durant la campanya llegeixin tres codis QR de tres establiments diferents participants i associats al Tomb de Reus s’enduran un premi directe ofert pels establiments associats.

