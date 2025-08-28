Comerç
‘Les Botigues al Carrer’ tornaran un cop més a Reus entre els dies 3 i 6 de setembre
La 50a edició comptarà amb un centenar d'establiments participants
El Tomb de Reus celebra entre els dies 3 i 6 de setembre la 50a edició de ‘Les Botigues al Carrer’, en què participaran prop d’un centenar d’establiments de comerç, bellesa i serveis del centre. Aquesta campanya, que compta amb la participació de la Unió de Botiguers de Reus i el suport de l’Agència Reus Promoció, pretén marcar el final de l’època de rebaixes d’estiu i donar la benvinguda a la nova temporada.
Un cop més, des de l’entitat organitzadora remarquen que aquest esdeveniment pretén ser «més que una campanya de descomptes» i esdevenir «una gran festa del comerç que convida a tothom a sortir, passejar i gaudir de l’ambient únic del centre de Reus».
A més, durant aquests quatre dies, entre les 17.30 i les 20.30 hores, al carrer Salvador Espriu els més petits podran divertir-se i aprendre sobre sostenibilitat amb jocs que fomenten la creativitat, l’autonomia i la cooperació.
Per un altre costat, els primers cinquanta clients que durant la campanya llegeixin tres codis QR de tres establiments diferents participants i associats al Tomb de Reus s’enduran un premi directe ofert pels establiments associats.