Política
Vox presentarà un pla per «fomentar i protegir» el comerç local i l’economia de Reus
El grup municipal proposa reduir impostos i eliminar tràmits burocràtics
Vox presentarà un pla integral per «fomentar i protegir» el comerç local a Reus. El portaveu del grup municipal, Javier Vaquero, afirma que «el comerç local és motor econòmic i social de Reus». «Cada tancament d’una botiga històrica és una pèrdua per als nostres veïns i la nostra cultura», afegeix.
El pla inclouria mesures com «reduir impostos, eliminar traves burocràtiques i garantir la seguretat als carrers». «Protegir el nostre comerç és protegir la nostra economia i la nostra entitat», conclou el portaveu del Vox a Reus, tot subratllant que vol treballar de bracet amb els comerciants per «recuperar l’activitat econòmica i preservar el caràcter propi de la ciutat».
Per la seva banda, el diputat al Parlament de Catalunya Javier Ramírez subratlla que «els reusencs mereixen un govern que defensi als seus, no que premiï la competència deslleial ni promogui un model que empobreix la ciutat». Tots dos també consideren que la implantació de la Zona de Baixes Emissions i els «alts impostos» comporten el tancament de negocis.