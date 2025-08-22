Policial
La Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana de Reus gestiona 157 casos el 2024
La majoria de casos fan referència a conflictes al carrer i convivència comunitària seguit de situacions familiars i conflictes escolars
La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Reus (UMIRC) ha gestionat 157 casos el 2024. La unitat s’ha convertit en un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania.
La UMIRC és la unitat específica del cos municipal de policia per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.
Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 125 casos. 12 tenen a veure amb situacions familiars, i 14 tenen amb conflictes escolars.
El conjunt de casos gestionats el 2024 han implicat a 307 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys; seguits de lluny dels joves d’entre 13 i 18.
La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories municipals de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduir la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.
La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar les seves inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.