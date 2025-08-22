Castells
«Totes les emocions» de la Diada del Mercadal, plasmades al cartell
La peça és obra de la fotoperiodista Laia Solanellas
La fotoperiodista Laia Solanellas és l'autora del cartell de la Diada Castellera del Mercadal 2025, que presenta múltiples fotografies de la trobada. «Estem molt satisfets amb l'elecció i agraïm que hagi volgut acceptar l'encàrrec, creiem que tenim un gran cartell i que representa totes les emocions que es viuen aquella tarda a la plaça del Mercadal», expressa Aura Altés, presidenta dels Xiquets de Reus.
Solanellas explica que la proposta era plasmar què significava per a ella aquesta jornada. «Després de molts anys de fer fotografies a la Diada del Mercadal, va ser fàcil trobar imatges que reflectissin emocions, petits moments que es viuen durant aquella tarda, que fan tenir els nervis a flor de pell, no només als espectadors, sinó també com a fotògrafa», afirma.
La 17a edició de la Diada del Mercadal tindrà lloc el 4 d'octubre, a partir de les 17 h., i hi participaran els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.