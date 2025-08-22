Societat
Reus adjudica l'adequació del solar del carrer Astorga que acollirà nous horts urbans
Els espais de cultiu se sumen als ja existents als barris de Sol i Vista, Immaculada i Gaudí
L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a Construccions Vinaixa SA el contracte d’obres d’adequació d’un solar al carrer d’Astorga per destinar-lo a 21 noves parcel·les d’horts urbans. Els nous horts complementaran l’oferta actual de 25 parcel·les als barris de Sol i Vista i Immaculada, i a les 10 del barri Gaudí. L’actuació s’emmarca en el projecte RENATUReus.
El projecte d’horts urbans defineix un espai comunitari de cultiu ecològic, sense l’ús de productes químics ni pesticides, amb el mínim consum d’aigua i una sembra sense llavors modificades genèticament. El projecte es basa en el sistema de plantació en crestall, que amb el mínim manteniment aporta la màxima productivitat de la terra.
Els futurs horts s’organitzen en parades d’1,5m d’amplada i 6 de llarg. Estan pensats perquè cada persona usuària tingui 4 peces de terra. La plantació s’organitza per famílies de cultius i se’n planta cada any en una en cada peça, amb un cicle de rotació de quatre anys. La rotació afavoreix el rendiment i el control de plagues.
El compost és fem de granja, de gallina, de cabra o restes vegetals com la palla, etc, material ric en matèria orgànica. L’alta fertilitat d'aquest substrat permet que les plantes es sembrin en major densitat que en un hort ecològic convencional
El projecte d’horts urbans de la carrer Astorga busca també beneficis comunitaris. Per aquest motiu s’ha dissenyat un espai de descans i de trobada. Disposarà d’un espai d’ombra, vegetació, lavabo adaptat.
El projecte també ha treballat la vegetació de tot l’entorn per crear un espai naturalitzat, fresc, confortable i sostenible. El disseny dels horts inclou la delimitació del solar, la preparació el terreny amb terres vegetals adequades per a la plantació, l’equipament per al rec i el processat de les restes vegetals, la preinstal·lació d’enllumenat i clavegueram. S’hi instal·larà una tanca perimetral vegetal arbustiva de baixes necessitats hídriques, que acompanyarà a tot el perímetre naturalitzat, que incorporarà una zona d’ombra amb arbres de fulla caduca, per donar ombra a les zones comunes dels horts.
El contracte per a l’adequació del solar s'ha adjudicat un pressupost de licitació de 117.097,13 euros.
La regidoria de Relacions Ciutadanes ha organitzat trobades informatives per presentar el projecte dels nous horts del carrer Astorga a les entitats veïnals dels barris Montserrart, Parcel·les Cases, Fortuny, de la Comunalitat Sud i del Districte 5è.
El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol de 2023 a desembre de 2025. El pressupost total de les actuacions és de 4.210.526,32, dels quals el 95% serà finançat pels fons europeus.