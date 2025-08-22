Cultura
Les obres de reforma del Museu d’Art i Història de Reus s’encareixen 200.000 euros per «imprevistos»
S’han localitzat unes encavallades darrere un fals sostre que s’ha decidit conservar
Les obres de reforma del Museu d’Art i Història de Reus s’encareixen 226.478,25 euros que se sumen als 1,1 milions d’euros destinats a les obres de reforma. Segons fons consistorials consultades per Diari Més, aquest augment de pressupost, aprovat per Decret de l’Alcaldessa accidental el passat 7 d’agost, respon al fet que hi ha hagut «imprevistos en l’obra».
Concretament, aquest contratemps és que «s’han trobat unes encavallades que estaven tapades amb fals sostre i es va decidir deixar-les vistes perquè millorava l’amplitud de la sala i afavoria a la museografia». Aquest fet ha comportat noves despeses derivades com són «la neteja de l’estructura per anar vista, trasdossats, revestiments i pintura». A més, la instal·lació elèctrica, d’il·luminació i climatització s’ha vist també afectada per aquest canvi sobrevingut.
D’aquesta manera, el pressupost total de la reforma xifrat en gairebé 2,2 milions d’euros augmenta fins a aproximadament els 2,4. Unes obres que van començar el passat mes de març amb l’objectiu de posar al dia tant l’edifici com la museografia d’un equipament que, des de la seva inauguració l’any 1961, tan sols s’havia fet una reforma durant la dècada dels 90.
Pel que fa a les tasques de reforma es van adjudicar a l’empresa Construccions Asensio, SL, mentre que pel subministrament de museïtzació i mobiliari l’empresa encarregada és Amazing Up - Ingeniería Interactiva del Ocio, SL.
Relats museogràfics
En la reforma plantejada es pretén actualitzar els relats del Museu amb una nova museografia. Un primer, que s’endinsa en el període històric dels segles XVIII i XIX, que és quan es configura la ciutat contemporània que n’és hereva el Reus actual.
Es contemplarà des d’una mirada polièdrica amb la qual s’explicarà l’evolució de la ciutat des de l’àmbit social, urbanístic, econòmic, polític i cultural i amb el qual es posarà en relleu una societat polaritzada pel conflicte que es va produir fruit del xoc amb la nova economia industrial. Aquest primer relat estarà contextualitzat a Catalunya, en el moment en què Reus esdevé la segona ciutat del país, amb tot el que això comporta.
Per un altre costat, hi haurà dos nous relats que es focalitzaran en la important col·lecció d’art que es conserva al Museu. L’activitat artística del segle XIX continuarà encapçalada per Marià Fortuny, el qual estarà acompanyat per obres d’altres artistes importants com Josep Tapiró o Baldomer Galofre. El final de segle estarà representant amb obres de dues figures rellevants pel modernisme local; d’una banda, Antoni Gaudí, i per l’altre, Hortensi Güell, figura cabdal per la modernitat reusenca.
El segon relat, que ocuparà la primera planta del Museu mostrarà la formació de dues col·leccions d’art, una primera a partir de la protecció del patrimoni durant la Guerra Civil, durant la qual el Museu va esdevenir un lloc de refugi d’obres del renaixement i del barroc, i una segona amb la col·lecció d’art gòtic d’Antoni Pedrol Rius.