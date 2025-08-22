Medi Ambient
La flota d’Aigües de Reus es recarrega a partir d’aigües brutes
Empra l’energia elèctrica produïda a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus
La producció d’energia a la depuradora (EDAR) de Reus fa possible que, actualment, la flota de vehicles d’Aigües de Reus s’autoabasteixi íntegrament d’aquesta electricitat que, en un percentatge molt ampli, s’obté mitjançant el tractament de les aigües residuals.
Del total de l’energia que consumeix, l’EDAR en produeix anualment al voltant d’un terç (un milió de kW/h d’energia elèctrica) a través de plaques solars, mentre que un altre terç prové de la cogeneració amb biogàs. Això fa possible que els cotxes utilitzin per a la seva recàrrega l’energia elèctrica que genera la mateixa depuradora en els seus processos habituals.
«Pot resultar sorprenent, però els cotxes elèctrics d’Aigües de Reus circulen amb l’energia que resulta del tractament dels residus orgànics que s’han aconseguit aïllar de l’aigua bruta que arriba a la depuradora a través de la xarxa de clavegueram», explica Daniel Rubio, regidor responsable del servei. «Ara que es parla tant d’economia circular, em costa d’imaginar un procés de circularitat més rodó que aquest: fer anar els cotxes a partir de l’aigua bruta», afegeix.
A finals d’any, Aigües de Reus haurà completat l’electrificació d’un 85,2% de la seva flota de vehicles, només restant-ne quatre, amb el benentès que alguns encara no disposen d’una alternativa al mercat. La majoria dels vehicles elèctrics són furgons i furgonetes que es destinen a la prestació del servei integral d’aigua, a disposició de la reparació d’avaries i guàrdies les 24 hores del dia.