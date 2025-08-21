Transport
Una avaria en un tren obliga a evacuar uns 40 passatgers i a cobrir el servei entre Lleida i Reus per carretera
El comboi ha quedat aturat a uns 400 metres de l’estació de Vinaixa
Un tren de la línia R14 que anava en direcció a Lleida s’ha quedat aturat a uns 400 metres de l’estació de Vinaixa (les Garrigues), aquest dijous cap a les 2 del migdia. Els Mossos han evacuat els 40 passatgers que hi viatjaven fins a l’estació, des d’on han pogut continuar el trajecte en tren ja que hi havia un altre comboi a les instal·lacions.
Ara bé, com que el tren ha quedat avariat a les vies, s’ha establert un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Reus, de manera que els passatgers de la línia han de fer aquest tram en autocar fins que es pugui retirar el comboi, informen des de Renfe.