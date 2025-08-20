Mobilitat
Projecten crear un pàrquing d’autocaravanes de 150 places a tocar del Cementiri General de Reus
Els vehicles estarien sota cobert i el territori demana que els serveis siguin «de qualitat»
L’empresa LoParking Caravanes SL projecta crear un aparcament per a autocaravanes i caravanes al nord-est de Reus. En concret, la finca es troba a l’avinguda de Montblanc, a tocar del Cementiri General, i la societat ja ha sol·licitat llicència municipal per efectuar les obres corresponents.
Els sectors que treballen amb el turisme aplaudeixen la iniciativa i demanen que s’ofereixi un servei «de qualitat». Per la seva banda, l’Ajuntament pretén impulsar una zona destinada, també, a l’estacionament d’autocaravanes i vehicles similars. En aquests moments, s’estan estudiant els emplaçaments òptims, si bé encara no s’han concretat.
La parcel·la en què s’implantaria el projecte de LoParking ocupa uns 9.700 metres quadrats. La promotora, que ja regenta un pàrquing per a caravanes i autocaravanes a Mont-roig del Camp, preveu ordenar i definir el sistema d’emmagatzematge dels vehicles, tot proporcionant un umbracle que proporcioni ombra i protegeixi de pedregades, radiació solar i inclemències meteorològiques.
Fonts de l’empresa expliquen a Diari Més que el turisme d’autocaravanes està «creixent» i que ciutats com Reus «haurien de donar opcions davant del gran auge perquè la gent que hi ha optat tingui una solució per poder passar una nit i aparcar els vehicles». «Amb la quantitat de coses que té per oferir Reus, ho hauríem de facilitar», consideren. L’objectiu és avançar en la iniciativa passat l’estiu.
El nombre màxim de places serà de 150. Així mateix, els llocs d’estacionament es dibuixen en forma de romboide per optimitzar l’espai i facilitar les maniobres a l’hora d’aparcar. Totes estaran protegides per cobertes.
La presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT) de Tarragona i coordinadora de la Comissió de Turisme i Restauració de la Cambra de Comerç de Reus, Berta Cabré, explica que «tot el que siguin serveis que es puguin donar de cara al visitant ho veiem de forma molt positiva». «El fet que es faciliti als autocaravanistes poder visitar Reus, en aquest cas, així com qualsevol de les ciutats de la demarcació, benvingudes siguin aquestes iniciatives», afegeix.
En la mateixa direcció s’expressa Víctor Perales, president de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria (AEH) de Reus, que argumenta que es tracta d’un «turisme molt interessant per a la ciutat». «Acostuma a ser un turisme de caràcter cultural i que acaba gastant; les autocaravanes no són econòmiques i normalment les empren famílies i gent gran, perfils de turista que ens interessen, així que el fet que es facin iniciatives, públiques o privades, és perfecte», comenta. A més, esmenta que acostumen a fer una estada més llarga.
Tenint en compte que, avui dia, les autocaravanes a Reus només poden aparcar davant la Biblioteca Xavier Amorós, en molt poques places, Perales explica que és possible que s’hagi perdut clientela potencial que, com que no pot estacionar a la ciutat, ha de buscar altres ubicacions.
Cabré verifica que el turisme d’autocaravanes ha anat «creixent els últims anys i sí que cada vegada veiem aquesta tendència, no només en l’època d’estiu, sinó també la resta de l’any». Opina que genera un «impacte positiu». També menciona que acostuma a respondre a un perfil de «client centreeuropeu que utilitza l’autocaravana per desplaçar-se i conèixer la nostra demarcació».
«Per tant, facilitar que aquests desplaçaments siguin possibles i que arribin als llocs d’interès que tenim ho veiem sempre de manera positiva, respectant la qualitat de la destinació i proporcionant els serveis necessaris», assenyala.
En aquesta línia, Cabré remarca que «el que demanem és que els serveis que s’ofereixin siguin de qualitat». En concret, expressa que s’ha de garantir la «seguretat» i «els estàndards qualitatius de la destinació», així com mantenir un control de les persones que estacionin o pernoctin al pàrquing d’autocaravanes.
«Una àrea d’estacionament a Reus és benvinguda, només demanem que compleixi els estàndards qualitatius que té la destinació en aspectes de seguretat, compromís, obligacions tributàries i segons el decret d’allotjament turístic», conclou.