Comerç
El Colmado Giner celebra 80 anys sent «el rei dels regals gurmet»
El negoci celebra aquesta efemèride amb tastos i maridatges a l’espai de degustacions
El Colmado Giner celebra enguany els 80 anys, una efemèride que el destaca entre els diferents comerços històrics que atresora Reus. «El Giner té molt de prestigi com a establiment on es venen coses bones. La gent opina que, si ho tenim nosaltres, és garantia que és bo», reivindica la propietària del Colmado Giner, Núria Queralt.
En aquest sentit, remarca que aquest fet fidelitza molt la clientela del negoci, ja que aquesta valora tant l’atenció rebuda com la qualitat del producte: «Donem gràcies a la nostra clientela, perquè la tenim molt fidelitzada i ens agrada molt mantenir aquest tracte proper amb ells».
A més, un negoci històric com aquest no només crida l’atenció d’un públic fidel i local, sinó també estranger. «Reus és un pol d’atracció molt gran. Hi ha molta gent que, per exemple, ve a fer la ruta modernista, tant espanyols com europeus. Aleshores, és una bona oportunitat per fer proselitisme del nostre territori amb productes com el vermut o les avellanes», afirma la propietària del Colmado Giner.
Els inicis
El Colmado el va fundar Jaume Giner l’any 1945, després d’haver estat aprenent durant anys al Colmado Fortuny, negoci que va tancar en el passat. Durant la seva trajectòria el Colmado va estar present en diversos indrets de la capital del Baix Camp, com a la plaça del Mercadal o al raval de Jesús, i també va tenir una sucursal al Niloga. Finalment, es va establir en el seu espai actual ara fa més de 15 anys, al número 14 del carrer de Salvador Espriu.
«Als darrers anys li hem donat un ambient diferent, per exemple, amb una zona de degustació on organitzem esdeveniments», explica Núria Queralt. Un espai que han aprofitat per celebrar aquest vuitantè aniversari, amb maridatges amb el suport de marques de prestigi.
«La gent es mostra sempre molt receptiva i se’ns acaba quedant petit el lloc. De vegades podria omplir el doble de les places que oferim», afegeix. A més, tot i que s’ha fet un descans durant l’estiu, s’espera reprendre els tastos a la tardor, concretament a finals de setembre.
Adaptar-se
Una història de gairebé un segle marcada pel repte que han hagut d’afrontar tots aquells negocis històrics i de proximitat que s’han resistit tossudament a abaixar la persiana; l’arribada de les grans superfícies. «Avui dia els productes de gran consum no es compren aquí com era fa cinquanta anys, en què no hi havia tots aquests supermercats», lamenta Queralt.
Per aquest motiu, defensa que el cavall de batalla dels negocis com el Colmado Giner són els productes «diferenciats i de qualitat»: «Som els reis dels regals gurmet, el que tenim als prestatges difícilment ho trobaràs en un altre lloc». «A més, tots aquells clients que busquen fer alguna cosa especial ho valoren molt. Per exemple, al juny que va acabar el curs escolar vam fer molts lots per mestres», afegeix.
Alhora, admet que una de les coses que més li agrada és «fer recomanacions»: «La gent és molt maca i avui dia que sembla que tot és més individualitzat i a les grans superfícies gairebé ni t’atenen, la gent agraeix quan els expliques per què aquell és el producte idoni per ells».
Entre aquests productes «gurmet», Queralt en destaca el pernil: «El nostre ADN és el pernil, som un lloc fantàstic per comprar pernil. També tenim molts altres productes del territori i de qualitat com avellanes, vermuts, vins i una gran varietat de formatges. Ara bé, la nostra secció de carn és la que ens dona més prestigi i la gent sempre està encantada».
A més, també apunta que ha notat un canvi de tendència en la població en l’actualitat, ja que «a la gent no li agrada tant cuinar, així que no volen tenir molta feina. Aleshores, si tu vols evitar feina el millor és comprar un producte senzill, però bo».