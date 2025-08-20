Urbanisme
Aprovada definitivament la modificació urbanística del barri del Carme de Reus
El canvi servirà per millorar de la connectivitat del barri del Carme, la creació d’una nova plaça i la construcció d’habitatge de protecció pública
L'Ajuntament de Reus ha donat per finalitzada la tramitació de la modificació urbanística que dona el tret de sortida a un nou projecte de millora de l’accessibilitat, els espais públics i l’habitatge amb protecció pública al barri del Carme. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dilluns 18 d’agost l’acord de Comissió de Territori de Catalunya del passat 22 de juliol amb el qual es va aprovar de manera definitiva la modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus que dona continuïtat al procés de regeneració urbana del barri del Carme.
L’acord ha de permetre culminar la millora de la connectivitat del barri del Carme, la creació d’una nova plaça i la construcció d’habitatge de protecció pública; i se suma a la modificació urbanística en marxa fruit del conveni signat entre l’Ajuntament, l’Incasòl i el CatSalut, per fer realitat el projecte de regeneració urbana, dotació d’habitatge protegit i construcció d’un aparcament públic i d’un Centre d’Atenció Primària a l’entorn dels carrers Sant Benet, Closa de Freixa i Bisbe Grau.
L’Ajuntament de Reus va aprovar de manera inicial la modificació del pla general en sessió plenària del 17 de maig de 2024. En concret, la nova modificació urbanística afecta les àrees del Barri del Carme: PAU 5, PAU 11 i l’illa definida pels carrers Louis Braïlle, Sant Gaietà, Vapor Vell i Gornals.
Passatge entre els carrers de Sant Jaume i del Vent
El procés de regeneració urbana al barri del Carme preveu millorar la connectivitat amb un passatge que ha de comunicar el carrer del Vent amb el nou conjunt urbà al voltant de la plaça del Bisbe Grau.
El passatge previst entre els carrers de Sant Jaume i del Vent amplia la seva secció de 5m a 10,5m en el punt més estret. Serà una escletxa de llum en un teixit urbà molt dens i de carrers estrets; i facilitarà la continuïtat entre el carrer de l’Àguila i el carrer de la Closa de Freixa. Millorar la connectivitat i generar nou espais públics afavorirà la relació dels habitants del barri.
Nova plaça
La modificació del pla general aprovar afecta també l’illa definida pels carrers de Louis Braïlle, de Sant Gaietà, de Vapor Vell i de Gornals. La modificació recull la voluntat dels escrits presentats per l’associació de veïns del barri, sol·licitant el manteniment dels edificis i els habitatges existents.
L’espai lliure es reubica i la plaça se situarà en una posició més cèntrica del barri, a la cantonada dels carrers de Güell Mercader i de Gornals, delimitada per la prolongació del carrers de Sant Gaietà i la nova edificació prevista. El nou espai lliure té forma rectangular i una superfície superior a la prevista inicialment.