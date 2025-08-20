Urbanisme
Adjudicades les obres de la primera fase de la remodelació del carrer del Doctor Ferran de Reus
El projecte aposta per donar al carrer una imatge més verda i més amable amb 44 arbres nous
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a Construccions Vinaixa SA el contracte d’obres per executar la primera fase del projecte de remodelació del carrer del Doctor Ferran. L'obra busca acabar amb el mal estat actual que presenta la via amb una solució que introdueix criteris d’accessibilitat, mobilitat sostenible i pacificació del trànsit, especialment a l’entorn de l’escola General Prim; i alhora aposta per un carrer més amable i més verd. El pressupost d'adjudicació de les obres de la Fase 1 de 428.737,14 euros.
Les obres s’executaran en dues fases. La primera compren entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Roger de Belfort. En un primer tram el carrer serà de plataforma única, entre l’avinguda de Països Catalans i el carrer Lepant on hi ha l’escola General Prim. Un segon tram, entre carrer Lepant i el carrer de Roger de Belfort, serà a 2 nivells, amb calçada i voreres diferenciades i passos de vianants adaptats.
La fase 2 afectarà el tram entre el carrer de Roger de Belfort i el passeig de Sunyer. Les característiques del vial donaran continuïtat al tram previ, a dos nivells, amb calçada i voreres diferenciades i passos de vianants adaptats.
El projecte aposta per donar al carrer una imatge més verda i més amable. En total es plantaran 44 arbres nous, 25 dels quals en la primera fase. La plantació d'arbrat, a més de l'ombra, aportarà millor qualitat de vida al veïnat el carrer, i segueix els objectius del projecte Reus Respira. A més, es plantaran diverses tipologies d’arbres per evitar que futures plagues afectin a la totalitat de l'arbrat del carrer.
Igualment, el projecte millora l'enllumenat públic. En la 1a fase es passarà dels 7 punts de llum actuals a un total de 19, millorant l’enllumenat del carrer així com l’eficiència energètica. Els punts de llum es col·locaran més baixos que els actuals per minimitzar les molèsties al veïnat de les primeres plantes dels edificis de carrer.