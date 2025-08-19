Cultura
L’Ajuntament de Reus formalitza les obres del Centre Catòlic per 2,3 MEUR
També treballen en la «fórmula contractual» amb el Bravium
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, defensa que el projecte de reforma del Centre Catòlic avança «raonablement bé» després que s’hagi formalitzat el contracte d’obres per un import de 2.336.274,41 euros.
En declaracions a Diari Més, el titular de l’àrea de Cultura es mostra optimista i esperançat perquè les obres comencin al més aviat possible: «El que sabem segur és que aquest mandat ens permetrà veure un nou espai escènic a la ciutat».
Per un altre costat, pel que fa al debat sobre com s’anomenarà l’indret, Recasens opina que «el nom no fa la cosa», però que «el Bravium és el teatre i l’entitat que l’ha ocupat durant molt de temps. Per tant, el teatre en si és el Bravium, però l’edifici havia estat històricament el Centre Catòlic i l’espai no serà només l’un o l’altre».
Per aquest motiu, considera que serà necessari un consens per establir un nom. D’altra banda, assegura que ja estan treballant en quina haurà de ser la fórmula contractual amb el Bravium.
«Ho hem dit des del primer moment; el Bravium hi era i hi serà. És una entitat històrica que ha fet una feina molt important. Ara haurem de trobar la nova manera de relacionar-nos per evitar perdre cap llençol en aquesta bugada i per garantir la funció que ha de tenir aquest espai com a obrador escènic», afirma el regidor de Cultura.